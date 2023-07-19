收藏文章

踏入七月份，是學校畢業禮的高峰期，亦是我們院舍舉辦年終頒獎禮的旺季，因此這兩個星期我的行程非常緊湊，有不同典禮需要出席。

在求學生涯中，我只參與過自己的小學畢業禮。當年我實在看不透這盛會的意義何在，所以再也沒有參加以後的畢業典禮。在香港學生輔助會履新後，我的同工與我分享這些典禮的莫大意義，特別是接受我們住宿照顧服務的孩子，都是因為缺乏家庭照顧或親子關係欠佳而入住。在疏於管教的情況下，宿生的行為表現往往未能按慣常規範呈現，例如上學準時、起床後要梳洗等。院舍的角色猶如家長一樣，期望透過群體生活和訓練，協助和指導宿生在個人行為、操行、品德上有所改進，讓他們可融入常規社會與師長或與親人和睦相處。為了鼓勵他們，除了日常的口頭嘉許外，每個院舍均設有評分機制，獎勵宿生行為改進；而每年七月的頒獎禮就會頒發各樣獎項予宿生，表揚他們在品格、服務、體藝、宿舍表現、成績進步等方面的成就。我們希望藉著這些獎項給予他們正面的肯定。

此外，部分原生家庭對他們孩子的認知傾向負面，例如覺得過度活躍症的子女常破壞課室秩序，是麻煩製造者，親子關係也不和諧。我們每年都邀請宿生的家人出席頒獎禮，讓他們看到孩子入住宿舍後積極的改變和進步，拉近原生家庭和宿生的距離，改善彼此的關係，讓宿生有機會提早回家團聚。

機構每個月都有同工例會，各單位負責人都會分享新入住宿生的家庭狀況和入住原因。我們看著宿生從剛入住院舍時的侷促不安，逐漸適應後慢慢找到歸屬感，放心地展示自己真實的一面；到後來積極地參與活動及尋找人生的方向，他們美麗的蛻變成長，大大地鼓舞我和機構同工持續為青少年服務，並努力為他們爭取更多資源，例如舉辦校外課程、組織多元活動、提供工作實習機會等，以擴闊他們的眼界，讓他們有機會得到全人發展。

我們轄下的服務單位都各有特色，容納不同性格的宿生。在一個頒獎禮上，同工和家長都分享在宿舍感到被關懷和滿滿的愛。作為一個基督教機構，我們遵從聖經的教誨：「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。」（哥林多前書13章13節）基督徒所表現的愛，能夠在活動的細節中滲透出來，日常同工對宿生的關愛和照顧無微不至，讓宿生感到窩心，漸漸成長和改進。另一個頒獎禮則笑聲不斷，氣氛十分愉快。我看到有同工在宿生分享離院感想時默默流下眼淚，可見他們並不視照顧宿生為一份工作，反為宿生的轉變和成長而感到自豪，被切身的情緒所牽動。

縱然院舍工作時間顛倒、壓力極大，同工們仍然用心服務青年人，為每一個宿生著緊。看到宿生成長又或過渡難關後回家團聚，充滿著不捨，也為宿生感到高興。機構的執委會成員黃桂華牧師在一個頒獎禮作結束祈禱前，表示他在當牧師之前曾任職老師十五年，參加過無數類似的活動，從未想過頒獎禮可以如此開心。在此，我由衷感謝我的同工，每天辛勤努力地為宿生們服務，陪伴他們成長，讓這一點點愛和歡樂包圍著這些在跌宕中成長的年青人。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加