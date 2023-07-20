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以前祖輩訓導年青後輩做人做事要努力，不可養成懶惰習慣，不夠勤力便常批評説「懶到出汁」、「人懶無藥醫」等。傳統上「人懶」的概念，只是個人的處事態度或是一種生活習慣，與健康扯不上關係。

近代一些醫學研究報告指出，人的懶惰性格，除了受到家庭或生活環境影響，形成兒童成長過程的一個人格障礙，於心理學上，更被列為一種心理病態，要治理便須由心理治療方面著手。

近數年，世界各國有關醫學機構研究各類疾病的發病成因，意外地以非正式統計，發現「懶人」罹患癌症的風險較其他人群為高。而這類「懶人」並非傳統上的不事生產者，而是很大部分都受過高等教育、高薪、生活水平高質的人群。

北京中國中醫科學院，通過其門診診所觀察研究，統計診斷不同病患人群，總結了下面不同病患者的患病風險和有關防治建議。

懶得刷牙：增加患癌風險

漱一次口能減少20%的口腔細菌，刷一次牙可減少口腔細菌70%左右，懶得刷牙不僅會導致口腔和食道潰瘍、牙齦出血、牙周病等，老人還會增加患感冒和吸入性肺炎的風險。

癌症研究中心研究發現，懶得刷牙的患癌機率比一天刷兩次牙的人高出2.5倍。刷牙能及時趕走口腔內殘留的鏈球菌，從而降低患癌風險，而每天早晨和晚上刷兩次牙最好，可保持口腔及上呼吸道健康。

懶得上廁所：憋出膀胱癌

很多人有了尿意，但就是不願放下手頭上的工作，忍到不能再忍才去上廁所。研究表明，這樣首先會損傷膀胱的括約肌。含有毒物質的尿液不能及時排出，會引起膀胱炎、尿道炎，炎症向上感染還會誘發腎炎。研究人員發現，有憋尿習慣的人，患膀胱癌的風險增加3-5倍。改變一下習慣，一旦有尿意就要立即去廁所，解決了便不用憋著尿。

懶得洗衣服：易患腎癌

現代人常把衣服送到乾洗店清洗，然而乾洗衣服時會用到一種叫四氯乙烯的化學品為活性溶劑。洗衣服時，這種化學品會被纖維吸收到衣物内，在空氣乾燥時會從衣物釋放出來。但乾洗店的衣服往往放在不通風的小屋裏，造成四氯乙烯不能充分揮發，人體吸收了這物質，對神經系統有所損害。若長時間接觸這種毒物，患上腎癌的機率便會增加。

如果急於穿在身上，易將有毒化學物質吸收入體內，最好把乾洗後的衣服掛在通風處，晾吹一周後再穿。

懶得刮鬍子：易患呼吸道癌症

人體呼吸時，會排出的多種有害氣體，都可滯留在鬍子上，再加上大氣中含有多種重金屬微粒，汽車尾氣排放的多環芳烴、鉛等也會被鬍鬚吸附，這些有害物，便有機會利用這渠道進入呼吸道，造成呼吸道癌。

毛髮重的男士最好每天刮一次鬍鬚，對於毛髮不重的男上來說，一周一次還勉强可以。時代不同，今天要做大鬍子，要比以前的美髯公風險打得多。

懶得關燈睡覺：易助癌細胞生長

習慣開燈睡覺的兒童，患癌症的可能性比較大，因為兒童白血病的發病率與夜晚暴露在燈光下有關。有研究表明，4-5個月的嬰兒易受到非自然光線影響，光線會使人的生理節奏混亂，抑制褪黑色素分泌，而褪黑色素減少正與癌細胞生長有密切關連。睡覺前先把燈關掉，如果是睡覺怕黑，應該先從心理上解決。

懶得喝水：渴出癌前病變

人體的70%由水組成，若長期過度缺水，已基本上算是失去健康的身體了。有的人就是懶得喝水，身體長期缺水不僅是口渴的問題，還會讓全身各個器官都有潛在的病症，甚至增加罹患各種癌症的機率。

減少過甜或其他合成飲料，多喝水。如對自來水有種種抗拒的原因，可考慮飲用天然礦泉水，礦泉水含礦物鹽、微量元素、二氧化碳氣體等，利用礦泉水的物質元素稀釋體內毒素、排毒，程度上對健康有正面的益處。

懶得傾訴：憋出乳腺癌

黑龍江中醫藥大學腫瘤科反映，接觸的乳腺癌患者八成都是受過重大精神打擊、長期抑鬱、壓力大的女性，她們年齡在三四十歲，壓力與抑鬱長期憋在心中。如果她們懂得傾訴，舒緩壓力，或許就可減少引發乳腺癌的機會。

精神壓力大是癌症的主要危險因素，近兩年乳腺癌發病率越來越高與之關係密切，學會傾訴可以緩解壓力和焦慮的情緒。

懶得做飯：腸癌

長期食用快餐速食，且飲食過於單一，熱量高又缺乏纖維素，成為直腸癌的誘因之一。很多直、結腸癌患者的飲食都不規律；三餐不定點，暴飲暴食所引起。

多吃含有纖維素的食物如綠色蔬菜、芹菜、雜糧等，拒絕油炸、醃制等食物，腸道健康才是身體健的基本。

懶得出門曬太陽：易患多種癌症

現代人喜歡美白皮膚，美國哈佛大學養生醫學院重申，曬太陽能預防癌症，皮膚只有在接受紫外線輻射後才產生維生素D，維生素D能消除腫瘤形成的血液環境，可以預防結腸癌、前列腺癌等。

嬰幼兒每天曬15-30分鐘，老年人每天曬40-60分鐘，其他人群就儘量多出門接受陽光照射。

「懶惰」無藥醫，其實亦不需要用藥治理，只要把個人生活習慣稍微調整，規範一下起居飲食，減少現代懶人的生活模式，減少對化學物、合成物、電子自動器械的依賴；多接觸大自然，不單可以改變潮流式的懶惰生活習慣，還可以降低罹患各類相關危疾的機率，體驗健康生活的好處。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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