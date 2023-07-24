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現時本港建議兩歲或以上的兒童，每日可選擇兩份低脂奶及奶製品如低脂芝士、低脂低糖乳酪等。

坊間的奶類五花八門，除了常見的牛奶外，豆奶、米奶及杏仁奶等植物奶，亦備受純素食者的追捧。有機構提醒，不同奶類的營養價值各異，並非適合所有人，其中植物奶的蛋白質及鈣質含量普遍低於牛奶，未必適合發育中的兒童飲用。

至於近年頗受歡迎的燕麥奶，當中燕麥屬全穀五穀類，對人體維持心臟、腸道健康及體重管理均具正面效益。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，牛奶能提供優質的蛋白質及鈣質，而牛奶包括全脂奶、低脂奶及脫脂奶，須結合年歲、每日奶品類的建議量及個人體重作選擇。現時本港建議兩歲或以上的兒童，每日可選擇兩份低脂奶及奶製品，例如低脂芝士、低脂低糖乳酪等。

建議純素食者 飲加鈣無糖豆奶

至於乳糖不耐症人士及純素食者，則建議可飲用加鈣無添加糖或低糖豆奶，以補充蛋白質及鈣質；並須小心選擇添加鈣質的種類，確保其鈣質屬於良好的來源。同時，一般米奶的蛋白質及鈣質含量不能與牛奶相比，故不建議讓發育中的兒童飲用。

同屬植物奶的杏仁奶不含乳糖，其熱量及飽和脂肪亦較低，適合需要控制體重的人士飲用。然而，在無添加的情況下，杏仁奶的鈣質及蛋白質均低於牛奶，她提醒須配合均衡飲食，從其他食物補足相關的營養攝取量。

此外，市場上亦有由燕麥製成的燕麥奶等飲品。社區營養服務部指，燕麥屬於全穀五穀類食品，亦是受歡迎的功能食品。過去有不少醫學文獻提出，燕麥對人體維持心臟、腸道健康及體重管理具正面效益。

燕麥好處多 有益心臟腸道健康

不少「三高」（即高血糖、血壓及膽固醇）患者雖然認同要多進食膳食纖維，特別是能改善血液低密度脂蛋白膽固醇（即壞膽固醇）及血糖值的水溶性纖維，但這些患者卻未能於日常膳食中加入如「麥皮」等食物，推測原因或與他們須上學上班、缺乏時間在家準備，以至不喜歡麥皮的味道或質感等有關。

每人每日的總膳食纖維量建議為25至30克，為攝取足夠的膳食纖維，其實也可從一日三餐著手，如早餐吃燕麥果仁香蕉乳酪，配高鈣脫脂奶；午餐和晚餐中亦可進食加入燕麥的主糧及餸菜，令3餐都能攝取的膳食纖維總含量增加。







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