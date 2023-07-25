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風兒往哪裏走？大家熱論著新颱風的動向。不知道是不是氣候變遷的原故，這一次，專家意見分歧，有的說風會往西南去，也有的推測風向東北走。四五天快過去了，還是無法確定風向。終於來到上星期六下午，各系統陸續達成共識，預測風將往西北西移動。目前路徑一再修正，預料本周三和四有可能逐步靠近。

「好像有四年沒有颱風來了。」久違的颱風，風雨全島有感？！聽起來有點嚇人，怕等到風愈是靠近，愈確定移動路徑時，超市裏會擠滿搶購的人們。知道消息後，立馬出門往超市去。可能時間尚早，又或許周末大家都出遊了，超市出奇的安靜，未見搶買糧食的民眾，貨架上的東西還是充足的。

趁著「大暑」到來的今天，「杜蘇苪」 徘徊1,500公里以外的今天，從超市買來馬鈴薯、番茄和洋葱等（哈，別人在囤泡麵罐頭，我卻去囤蔬菜），拌以海苔、白芝麻和特調的柚子醬，做一鍋海苔番茄薯仔溫沙拉。吃來既不傷脾胃，亦可以稍稍消暑和補充病後的體力。可以說，在風暴來臨前，做好防颱預備之餘，也為身體好作準備。

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