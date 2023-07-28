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近年坊間對專注力失調及過度活躍症（ADHD）認知愈來愈多，但症狀並非小朋友「專利」。有精神科專科醫生稱，65%兒童患者長大後仍有ADHD症狀，兒時「坐唔定、紮紮跳」更會轉化為做事甩漏易分心、「份份工做唔長」、甚至衝動消費等，往往到事業發展受挫，出現情緒問題才能識別，但可透過藥物及認知行為治療控制病情。

精神科專科醫生熊書揚

精神科專科醫生熊書揚解釋，ADHD源於腦內多巴胺水平失調，去甲腎上腺素失調亦有影響，病人或易專注力失調，難集中精神工作，亦有屬過度活躍，即控制不到個人衝動，部分人屬合成類別則同時有兩種症狀。

欠專注做事易甩漏「份份工做唔長」

ADHD病人成年後，「過度活躍」的症狀亦會有所轉變。熊醫生稱，成年患者性格或傾向衝動，且愛插話，易有社交障礙；加上專注力不足，易有「拖延症」，即不能按時完成工作或做事甩漏；同時坐立不安或體現於愛轉工，種種因素致「份份工都做唔長」。另外，由於病人自制力較弱，揸快車、酒駕、過度揮霍，以至犯罪機率，均高於常人。

熊醫生引述研究指，ADHD病人有機會與遺傳或懷孕時期暴露於風險因素有關，如母親在懷孕期間酗酒、或本身出生時未足月等，大部分人在12歲前已有病徵，部分人尚可憑智能等其他方面能力克服，變相令家人和老師等未必容易識別，「衝動」本質亦可能隨年紀增長而有所減退，惟65%患者長大後仍受症狀困擾，尤其一旦有機會晉升，工作或愈來愈需要組織及集中力，難適應要求下，更有可能出現抑鬱或焦慮等情緒；曾有病人到中年升到較高職位，但被投訴做事無條理，久而久之出現情緒問題，求醫才發現自己年輕時已患ADHD。

不少因情緒問題求診 始揭患ADHD

雖然社會對ADHD認知提升，但熊醫生稱，仍有不少病人先因為情緒問題求診，追查壓力來源始發現是ADHD。她提醒，ADHD有多種症狀，例如上述難專心或愛插嘴，但一般人不必「對號入座」，除非症狀持續至少6個月，或早在12歲前出現，以及在不同生活情境都出現，具體應由醫生判斷，以確保排除屬其他因素影響。

ADHD與腦部發展息息相關，熊不諱言，由於成年病人腦部發展已較成熟，故症狀亦難「斷尾」，但持續服藥能控制病情。另可配合認知行為治療，如訂立時間表或將拆散複雜工作，避免因看不到進度就失去專注，從而習慣工作流程，完成煩瑣工作。







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