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中年三大重要荷爾蒙：（1）褪黑激素；（2）生長荷爾蒙和（3）胰島素。之前已跟大家探討了頭兩項，今期重點討論胰島素（Insulin）。

很多朋友以為糖尿病患者才要注意胰島素，若自己沒（ / 未）有糖尿病，胰島素就好像不關自己事似的。那是一個非常大的誤會！人一踏入中年，最要重視的荷爾蒙之一，必然有胰島素。

胰島素在體內擔當非常重要的角色——它是血管的清道夫。人體的血液傳遞很多內臟和細胞需要的養分，血液的質與量可以決定「衰老速度」 和「壽命長短」，若血液濃稠的話，百病叢生，所以血液清澈是健康的關鍵。人體的血液好比一架車的偈油，為甚麼車主需要定期換偈油呢？因為偈油會隨時間氧化，這偈油氧化了，汽車外觀未必看得到，汽車亦不會馬上壞掉，但氧化的偈油會慢慢影響汽車內部很多零件，濃稠的血液就像氧化的偈油一樣，我們眼目看不到，但裏面卻持續地在發炎。所以人和車一樣，管道不能累積太多廢物。

當人體的血管內累積太多髒東西的時候，血液就會變得濃稠，這個狀態稱為「黏糊血液」。 為甚麼人的血管會累積髒東西呢？那些髒東西從何而來？當醫生說我們的血好「杰」時，其實是甚麼意思呢？

最常見濃稠血液就是有過多糖份。身體若是正常操作，我們進食時身體裏會分解糖份，糖份進入到血液當中，會變成體內器官和細胞的能源。胰島素若正常運作，能像血管清道夫一樣幫我們淨化血管。但若人體進食太多醣份（糖和碳水化合物）或胰島素失調，就會形成血液中的糖份濃度超過我們所需的，這些過剩的糖份在血管裏就變成黏黏的殘渣堵塞著血管，令血液變得骯髒。所以若胰島素失調，血就無法得以淨化，當它變得濃稠的時候，血液的流動就不順暢，身體隨之會出現各種慢性炎症和老化疾病，糖尿病是其中之一種。

胰島素失調其實有兩大情況：（1）胰島素不足；和（2）胰島素無法全數正常發揮（即胰島素阻抗性，屬代謝症候群的問題，所以這個情況再打更多的胰島素都未必有很大的幫助）。近年有很多年輕人胰島素出現問題，二、三十歲就患有糖尿病。胰島素失調，這些是主要原因：高熱量與高脂肪的飲食習慣、食太多碳水化合物、運動不足和肌肉量不足。

我們現在都知道太多醣和碳水化合物會增加糖尿病風險，但經常被忽略的，是肌肉不足與血糖的關係。運動的時候，不要忽略肌肉鍛鍊，不夠肌肉量，是產生胰島素阻抗性體質的原因之一。







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