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有些朋友，整體身型不太肥胖，體重也適中，但下腹總是凸出來的。那其實不單純是脂肪的問題，所以即使刻意減食或狂做sit up，也不能有明顯改善，那是因為下腹肚凸是另有原因。因此，若不了解下腹肚凸的主要原因，再瘋狂的地獄式減肥，也不會有顯著成效，因為沒有對症下藥。

當一個人下腹肚凸，是健康一個訊號，意味著腸胃功能不好，血流亦不會順暢，若果是女性的話，通常還會伴隨一些婦科問題。為何下腹肚凸會看得到這些內在的健康警號？因為下腹肚凸的原因是內臟下垂所導致的。

人體的內臟，沒有骨骼作支撐，都是靠周邊肌肉和靭帶／靭膜去固定。當那些肌肉不夠力的時，內臟就會下垂。胃和腸下垂尤其普遍，通常老化、缺乏運動、忽略操練核心群肌肉（core muscles）和骨盆前傾（小腹前傾、臀部後凸，導致腹肌無力、下身脂肪聚集、大腿前部腫脹、小腿後凸的情況）會非常容易因腹內肌無力而導致胃腸下垂。

當胃腸下垂相當嚴重的時候，胃的消化功能會變得虛弱，一抽腸下垂就會令糞便擠在腸裡無法順暢地排出。可以想像得到，胃腸在體内這樣擠壓著，那一帶的血氣是很難暢通的。若見女性的話，下垂的胃和腸還會擠壓著子宮，形成宮寒和其他婦科病。

這一抽的連環內臟下垂會掉進骨盤裡，令骨盤擴大變寬，所以從視覺藝術上去看，胃腸下垂的人會有下腹肚凸、臀部寬大、下身重的視覺。這也是中醫所說的「中（腹部）氣下陷」。

胃腸下垂是結構性問題（structural problem），沒有一種中西藥物可以服食完就把下塌了的肌肉和已下垂的內臟抽起回原處，所以必定要靠鍛練內在肌肉。任何可以鍛練核心群肌肉的訓練，包括pilates、瑜珈、plank 都是有幫助的，但我強烈推介每天做以下動作：

人背靠牆，上身由頭到骨盆貼靠牆，雙腳從牆壁向前行一個腳位（上身仍貼靠牆），背肌挺直站，立頭平放（不能仰高或下垂），肩膀打開向後拉，要有想把肩胛骨夾實的感覺，雙肩貼牆不圓肩或寒背，腰部到盆骨必需貼靠牆。這個姿勢其實已令核心群肌肉收縮和用力。

吸氣至橫格膜擴張以及腹部膨脹，氣到最後應該聚於丹田，將這個膨脹的狀態維持5-10 秒（初練習者5秒便可）。開始呼氣的時由提肛開始（收緊肛門和會陰）、繼而收緊下腹、再慢慢使肚臍和上腹完全凹陷，感覺好像要把下腹到上腹的整塊肌肉用力貼實牆為止，心念想著胃和腸、連帶周邊肌肉和靭帶／靭膜一同抽回原處。

維持提肛和上下腹部完全凹陷貼牆30秒（期間可正常呼吸）。30秒後放鬆再重覆吸氣呼氣。每天至少5分鐘。

這個動作能改善下腹肚凸腸胃不適、加速新陳代謝血氣運行，若有尿頻情況，亦能一併改善，若堅持每天鍛練，中氣循環會首先有最明顯的效果。







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