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嘴角爆裂不一定是乾燥引起，有皮膚科專科醫生指，嘴角周邊是人體最薄的皮膚，最易受外界影響，若本身患濕疹或有過敏，易因接觸致敏原致「爛嘴角」。另外，不少長者因口腔衞生欠佳、佩戴假牙不當等，致細菌或真菌入侵嘴角，導致口角炎。曾有20多歲少女因未意識到問題嚴重，拖足1年未有求醫，結果嘴角因口角炎致色素沉澱發黑。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯表示，「爛嘴角」成因眾多，除了因天氣乾燥令皮膚變乾，濕疹、過敏或口角炎均是常見原因。要判斷因何致病，可從旁支觀察，如濕疹引發者，多數身體其他部分亦會有濕疹，且伴隨鼻敏感、哮喘等共病，「如遇天氣轉變、壓力影響，便很易令嘴角甩皮。」

長者假牙清潔不當 易惹菌致發炎

過敏誘發者，則多數在接觸化粧品、唇膏、牙膏，或吃辣的食物後，短時間內出現問題，「多數曾有過敏病史」。

至於口角炎患者，嘴角皮膚除了乾燥，也會出現滲液。林解釋︰「念珠菌、真菌或金黃葡萄球菌感染，均可引致口角炎。當中屬細感染者，皮膚會出現黃色分泌物；屬真菌感染者，則會有白色分泌物。」她續說，任何年齡人士均有可能患口角炎，但長者尤為高危，「老人家因皮膚鬆弛，嘴角下垂，令唾液易積聚在嘴角位置，若口腔衞生不佳，容易令細菌或真菌滋生。」林又稱，因不少長者需佩戴假牙，若清潔不當，便很易藏菌。另外，假牙若非完全貼合，也容易割傷嘴角，引致惡菌入侵。

少女拖1年始求診 嘴角變黑損儀容

林稱，不少人以為「爛嘴角」是小問題，未有及時求醫。但曾有病例是20多歲少女因口角炎致「爛嘴角」，但她拖足1年始求診，因色素沉澱致兩邊嘴角「黑色一撻撻」，影響儀容。她提醒，嚴重口角炎可引致發炎、流膿，甚至留疤，不可掉以輕心。

治療方面，林指濕疹引發者可外塗類固醇藥膏，一般數日至1周可見效；如出現真菌感染者則要用抗真菌藥膏，一般1至3周可痊癒，但嚴重者或要服用抗真菌藥；至於細菌感染者則可用外塗抗生素藥膏控制，一般需搽1至2周。她提醒，患者日常亦要做好護膚，例如以凡士林等保持皮膚水份，以減少「爛嘴角」機會。







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