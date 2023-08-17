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模特兒出身的陳子聰（Conroy）早前因病曾經陷入昏迷，其妻子、同時為香港藝人何超儀（Josie）首度於鄭裕玲（Do姐）主持的網上節目《The Do Show》接受訪問，公開丈夫的病況，原來陳子聰是在澳洲探親時大動脈撕裂，要立即做手術，醫生甚至形容當時剖腹後滿肚都是血，究竟使人命懸一線的大動脈撕裂是甚麼一回事？即睇心胸肺外科專科醫生講解！

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藝人何超儀（Josie）在Do姐的網上訪問提到丈夫陳子聰（Conroy）近年一次到澳洲探親時，每日都十分疲倦，又在與她視訊時講到自己腰痠背痛等，一開始大家都不以為然，Josie只叮囑回港後要求醫，未料到一日Conroy接送別人到醫院期間腹部突然劇痛，泊車後直接暈倒！未幾Josie就收到Conroy爸爸的電話，說丈夫已經準備做手術，麻醉科等醫生到齊！Josie立即放低工作飛到澳洲，展開了一場對抗病魔之旅。後來得知Conroy是大動脈撕裂，滿肚都在滲血！完成手術搶救後更昏迷1個多月，甦醒及情況穩定後才飛回香港繼續治療。不少網民看過訪問後都大讚Josie不離不棄，十分感動，而Josie就希望大眾對大動脈撕裂有更多的關注及認識，更希望大家防免於未然。

（圖片來源：晴報）

急性大動脈撕裂幾分鐘可致命？

大動脈是身體內最粗的血管，負責供血到維生器官，例如橫隔膜以下的大動脈為胸腔主動脈，負責供血到肝臟、胰臟、大小腸及腎臟。中大醫學院外科學系心胸外科組主任黃鴻亮教授形容：「我們的血管好像車胎般，當車胎老化就會失去彈性及出現龜裂的情況，當血管如車胎般失去彈性就會粥樣化，加上血壓高的話便會爆裂」。Josie憶述在澳洲為Conroy做手術的醫生稱，當時丈夫的腹部幾乎血肉模糊，是因為血管爆裂至已經滲血到其他組織。

大動脈遍佈全身，因此不只會有腹部滲血這一個大動脈撕裂的情況，要視乎血管撕裂的部位。外國文獻指大動脈撕裂的患者，有20%至30%的人會當場死亡。而大動脈是輸血的主要血管，一旦延誤診治，患者或會因失血過多而於幾分鐘內死亡，因此急性大動脈撕裂的搶救時間可謂分秒必爭！

至於香港，根據衛生署的已知患病的統計指，每年大概有1,300至1,400人因大動脈撕裂入院，有300至400人因病死亡。當心臟附近的胸腔大動脈撕裂時，死亡速度及機率會更大，平均1至2小時死亡率的人有1至2%，2日內已超過一半人會死亡，而腹部主動脈的死亡速度相對較慢。

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