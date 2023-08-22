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世事發展的軌跡，絕對不以任何人的主觀意願為依歸。其實，就算簡單到一個人，也無法決定自己命運。因客觀形勢變化，經常出人意表！

身邊很多退休專業朋友（不是大富豪），都正面對幾個重大抉擇：一、移不移民？二、怎樣處理財富？三、如何面對未來生活？

世情變化不以個人意志轉移，故此，人生七十仍要為未來作很多決定。

第一點。是仔女已經或者即將離開，但自己已經七十開外，怎決定去留呢？去，要生活在一個不喜歡、不適應、或根本沒有感情連繫的國家，完全欠缺「根」的感覺，有何「生趣」？再者，只剩下十年八年命了，為何要如此「虐待」自己？

第二點 。是要盤算怎樣處理財富，才能保證自己經濟方面安穩無憂下離世。不遺留問題給任何人，包括下一代。

長者經濟安心及身體健康非常重要，絕不能依賴他人。

第三點。自己身體一日一日衰退下去，若選擇離港，遇上醫療問題怎辦？ 其實，不少長者早是公立醫院的長期「客戶」，每年各種疾病要覆診多次，取藥抽血及作不同檢驗。一旦移民到歐美加澳，怎說也有天大不方便（我剛就有位親人患癌急急回港就醫，因在外地要找醫生，天價之外，更不時叫天不認叫地不聞！）。此外，納稅也是一個極端頭痛問題。

以上三點，已夠煩。近幾年，更嚴重，是出現第四點。

昨晚與一回流學者朋友P教授晚餐，兩杯到肚，無盡唏噓。

P教授七十年代負笈美國，學業成績驕人，很快已碩士博士搞掂。基於科研出色，幾年內已晉身教授級。

美國大學本標榜多元包容與學術自由，但當美國全方位封殺中國開始，華人學者（尤其與科技有關的）立時無不人人自危。

佢的黃金時代，適逢中美建交，美國政策，大量吸納中國的勞動力及學術人才（尖子），目的是協助國家繼續強大，維持超卓實力彈離所有對手，鞏固的霸權。 就此，中美開始全方位交流。

中美建交本由Win Win 開始。

要交流，就要有人扮演橋樑角色。P教授精通中英語言，故能透過學術交流與國內教育界及政界建立良好關係。八十年代開始的二十年，多次帶美國學者及議員訪問中國。

中國日漸強大，美國深感霸權受威脅，立時改變國策，導致中美角力成不可逆轉的大形勢，敵我分明氣氛日日升溫。

一切，本只向美好的方面發展，直至……直至過去廿年，中國經濟起飛，自然方方面面強大起來，包括外交及軍事，很快，已成全球第二大經濟體，甚至，也向super power的國力進發。尤其習近平掌權後，一切發展得更速更快，美國深感威脅，立即改變政策，由Contain中國，變成全力打壓，以免中國有機會坐大。

撼低中國即成為國策，當然全方位開動機器，「逢中必反」，包括學術界。

領導人表面笑騎騎，實則在國家利益及國家安全兩大前提下，甚麼凶狠的手段皆會使出。

P教授這類與中國關係良好的學者，首先被「驗身」，看看可有做過「間諜」行為。就算冇，也不再信任，在校園內被多方排擠。最基本，沒法得到研究經費。

為中美關係奔走40年，落得如此下場，真真始料不及，惟嘆世情發展軌跡，只能由天定。







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