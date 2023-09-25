收藏文章

隨著年紀增長，不論是生活習慣上，抑或飲食都追求健康。年輕時晚晚吃宵夜、喝啤酒、食無定時等習慣統統都要戒掉之餘，甚至要留意一下有甚麼食物能夠成為健康「推進器」，令自己保持年輕的身體！美國退休者協會早前就公開8種50歲以上人士的超級食物（Super Foods），立即看看自己有沒有吃得夠健康食物！

美國退休者協會指，50+人士除了可能要適應變慢的新陳代謝外，還需要處理骨骼衰弱等健康問題！該會更指出在65歲前，大家的肌肉質量會每年下降約1%，65歲後的損失可能增加一倍！大家不想身體機能每況愈下，就緊記多吃一點Super Foods！

50+Age Super Food ︳ 1. 莓類：「一站式營養」提供者！預防癌症、心臟病



有沒有「無飯」50+朋友？假如你十分忙碌，平時不太愛烹調，可以考慮定期進食莓類水果，方便又健康！莓類營養豐富，含有纖維、維生素 C 和抗炎、抗氧化黃酮類化合物，堪稱是「一站式營養」提供者！纖維有助控制體重及預防糖尿病、癌症及心臟病等，美國營養與飲食學會發言人Nancy Farrell Allen建議51歲或以上男士每日可進食30克莓類；50歲或以上女士則為每日21克。

莓類亦有助改善大腦老化的問題！莓類內的抗氧化劑可以提高運動技能和短期記憶，每天飲用一杯新鮮蔓越莓果汁還有助預防心血管疾病，啱晒50+人士防患於未然！

（圖片來源：Unsplash）

50+Age Super Food ︳ 2. 深綠葉蔬菜：羽衣甘藍、菠菜助補鈣！仲有效降低心臟病、老人癡呆症風險？

骨質疏鬆是長者常見問題，當骨骼開始有變化時，就需要補鈣！一些深綠葉蔬菜，如羽衣甘藍、芝麻菜、西蘭花和菠菜等，而它們亦是高纖食物，可以增強肌肉功能及維持心臟健康。有澳洲研究顯示，每日吃一杯深綠葉蔬菜，下肢力量增加11%！丹麥亦有一項為期23年的研究得出，長期進食深綠葉蔬菜的人可降低12至26%的心臟病風險。另外，這些蔬菜的抗氧化含量高，亦有助降低患上老人癡呆症的機會！

（圖片來源：Unsplash）

下一頁：繼續睇有咩Super Foods！





