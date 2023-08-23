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「現在時興喝滴雞精，究竟是甚麼？」Cindy問。

「據說台灣有個傳統，家人會把一整隻土雞『隔水蒸』一整天，然後滴出一碗濃厚的精華，就是『滴雞精』。所謂土雞，即我們說的走地雞。」我說。

「真的很有益嗎？」Cindy問。

「中醫認為，雞肉具有溫中益氣、補精填髓、益五臟、補虛損的功效，可以治療由身體虛弱而引起的乏力、頭暈等症狀。雞肉可用於脾胃氣虛、陽虛引起的乏力、胃脘隱痛、浮腫、產後乳少、虛弱頭暈的調補。

不過用公雞和母雞，還是有講究的。神農本草經中提到雄雞性微溫、味甘。公雞多動，屬陽，益精補陽作用較強，可補虛溫中、止血治崩、補虛損、行乳汁。甘溫補脾陽，脾健則氣血化生有源，因此公雞比較適合陽虛氣弱患者食用。

神農本草經中記載雌雞主風寒濕痹，五緩六急，安胎。母雞多靜，屬陰，補血養陰效果好，多用於脾胃氣虛引起的乏力、胃脘隱痛、產後乳少以及頭暈患者的調補。其中老母雞善於補虛，尤其是畏寒風重和中醫所言虛不受補的患者，食用老母雞效果較好。」我說。

「甚麼是老母雞？」Cindy問。

「雞大約能活七年，一般來説，一隻母雞在飼養了一年以上且生過蛋，尤其是孵過小雞的，就是老母雞了。」我說。

「吃雞時倒沒留意這麼多。」Cindy說。

「一般食用沒大問題。只是進補時多考慮。喝雞湯進補的時機最好選擇在病後機體恢復期，而不是疾病正在進行的過程中。病後少量進補，可有助於正氣恢復，提高機體免疫力。」我說。

「我也要喝滴雞精嗎？」Cindy問。

「都巿人生活壓力緊張，休息不足，身體也比不上上一代人。間中補一下身子也無不可。隔水蒸雞後，會有很多雞油，飲用前可先隔油。不過雞油不要倒掉啊！

油是陽氣所在。進食適量質素高的油份，對身體有益，有潤澤肌膚的作用。可以留待煮食時加一些雞油，令食物更香更美味。當然不宜過量，脾胃功能強才能消化油份。」我說。

「滴雞精好像工序繁複？」Cindy問。

「也不算，只是需時較久，較花心機。自己蒸，能控制材料品質，整隻雞都能盡用。」我說。

「那我也試試吧。」Cindy說。

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