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熱愛運動的你你你注意！第11屆「運動博覽」明天起一連3日在亞洲國際博覽館舉行！今屆運動博覽主題為「100種運動釋」，希望以不同方式，帶出運動的意義！而會場內除了有過百個攤位售賣不同運動用品外，亦有大大小小的運動體驗、表演及近年大受關注的劍撃比賽！此外，大家還有機會免費得到福袋及以$10狂買筍貨！即睇運動博覽焦點！

運動博覽2023 ︳1. 過百攤位＋市集！買行山、游水用品

今年運動博覽在亞博舉行，場地更大，令博覽可劃分多個區域，包括比賽場地、主舞台及市集等，更有過百個攤位售賣個各種運動用品，如E26的JOYEEWALKER出售不同行山及露營用品、C21的元創體育用品公司就以游泳運動用品為主。如果不用購買運動用品，同場亦有C16、D15的友營堂等發售保健品及營養補充品！大家可以逐個攤位逛逛，買走自己的心頭好！

（圖片來源：運動博覽2023官網）

下一頁：憑入場券即送福袋 送完即止！







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