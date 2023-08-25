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暑假是外遊旺季，惟乘坐長途飛機也有風險。有心臟科專科醫生指，一般機艙座位較狹窄，如乘客長時間久坐不動，會增加出現靜脈栓塞的機會，建議長途機乘客每1至2小時，須適當活動雙腿，例如起身走動、多做伸展活動等，並應穿著寬鬆衣物及適時補充水份；而60歲或以上、曾有靜脈栓塞或家族病史者均屬高危，出發前宜諮詢醫生意見。

心臟科專科醫生梁達智

心臟科專科醫生梁達智表示，靜脈栓塞又稱「經濟客艙症候群」，正式學名為「深層靜脈栓塞」，即腳部的深層靜脈因血液凝固，導致血塊形成、堵塞血管。梁續指，深層靜脈栓塞常見，每年旅遊旺季都有相關病人求診。有研究發現，乘搭4小時以上的長途機，每6,000名乘客，便有1人出現深層靜脈栓塞；乘搭飛機時間愈長，出現相關狀況的機會愈大。

梁解釋，動脈把血由心臟帶到腳部，靜脈則將腳部的血液帶回心臟，前者依靠心臟跳動泵血，但靜脈依靠腳部肌肉活動收縮，才能將血液帶回心臟。因此，如久坐不動，在地心吸力的影響下，血液會在同一位置久留，血液內的凝血因子會令血液凝固，形成血塊。此外，機艙座位狹窄，座椅有可能壓迫小腿，令血液循環變差，加上機艙濕度、氣壓較低，如有缺水情況，更易增加血液濃度，導致血塊堵塞在腳部深層靜脈。

嚴重併發肺動脈栓塞 可致命

他續說，堵塞在腳部靜脈的血塊，有機會隨腳部重新活動而自我溶解，亦可能剝落並跟住血液循環，回流至心肺，故靜脈栓塞的併發症，最嚴重會引致肺動脈栓塞，令血液循環停頓，導致突然死亡。梁補充，在心血管病中，肺動脈栓塞與深層靜脈栓塞的死亡率，僅次於心肌梗塞及缺血性中風。

至於靜脈栓塞的症狀，梁稱，患者在乘搭飛機期間未必發現，但下機後如其中一隻小腿出現紅腫及痛，有機會是靜脈栓塞，建議患者避免大幅度活動，例如跑步、曲腿，亦切忌按摩小腿，應盡快求醫。他強調，深層靜脈栓塞屬急症，須即時處理；如血塊不幸由腳部血管流到肺部，並堵塞肺動脈，有機會出現心口痛、氣喘及心跳急速，嚴重者更會突然死亡。

每1至2小時應起身走動伸展

要避免出現靜脈栓塞，梁建議搭長途機期間，每1至2小時應起身走動，並多做伸展活動及按摩，例如腳跟上下活動、抱膝等，以促進血液循環；同時，亦可選擇緊急出口附近的座位，以增加腳部伸展空間；宜穿著鬆身衣物、定期補充水份，惟避免過量飲酒或咖啡等利尿飲料，以免增加缺水風險。梁提醒，曾有靜脈栓塞或家族有相關病史的人士，屬極高危群組，建議搭長途機前，找醫生評估須採取哪些預防措施，例如是否需要穿著壓力襪、服食抗凝血藥物等。







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