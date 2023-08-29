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處暑過後，所謂「虛邪賊風」，讓人防不勝防。據蔡亮亮博士所講，古人認為天人合一，季節變換，會影響到人體的陰陽失衡。秋季屬於金中之季，收藏之季。秋季以燥當令，燥勝則乾，使得人體陰液虧損，陰陽失衡，具體可以導致秋燥症狀︰

● 皮膚乾澀破裂

● 鼻乾咽燥

● 口唇燥裂

● 毛髮開叉、乾枯

● 小便短黃、大便乾結

● 甚則咳嗽，有痰或無痰等等。

秋色無南北，燥邪有温涼

蔡亮亮博士指出，秋燥傷肺：肺主氣，司呼吸，為嬌臟，喜清肅惡燥，燥為秋之令，與肺相應，燥邪傷肺，故秋季是鼻炎、慢性支氣管炎、哮喘等的高發季節。然而，温燥與涼燥該如何區分？溫燥乃夏季的預熱結合，一般發生於初秋；涼燥一般發生於深秋。涼燥無汗，溫燥少汗；涼燥惡寒重，溫燥惡寒輕。北方涼燥為主，南方溫燥為主。大家記得辨證「潤燥」，才能精準防燥！

「秋冬養陰」切忌溫補

蔡亮亮博士強調，冬秋收藏，萬物斂藏。秋季的氣候由熱轉寒，正如陽消陰長的過渡階段，故秋日養生離不開「收」、「養」這原則。養生者宜順時而養，護藏陰精，精氣內聚以滋潤五臟，可使氣血平和，遠離疾病，也爲春季陽氣升發打好基礎。著名醫家張景岳認爲：有秋冬不能養陰者，每因縱慾過熱，傷及陽氣，以致春夏多患火證，此陽盛之病。有見及此，秋日飲食方面切忌溫補、大補，反而該選擇清潤滋養之品，適合秋季藥膳有石斛、麥冬、沙參、玉竹、雪耳、百合、蓮子、薏米仁、白蘿蔔、蓮藕、山藥、蜂蜜、雪耳、梨、杏仁、無花果、馬蹄等，養補陰之餘，亦可防止津液不足而產生的內燥。

防秋燥食療推介：

沙參玉竹老鴨湯

食材：老鴨半隻、玉竹30克、沙參30克、生薑3片、鹽適量

製法：將老鴨去毛及內臟洗淨，沙參、玉竹洗淨；老鴨切塊，用水浸泡去掉血水。鍋中加入適量冷水，放入鴨肉，大火燒開，撇去浮沫，再煮一會，撇去表面的油。把洗淨的沙參、玉竹、薑片放入，再加入一點料酒，小火煮一個半小時，出鍋前加鹽調味即可。

功效：滋陰清肺、養胃生津。

金桂花雪梨蜂蜜茶

材料：金桂花3克、雪梨1個、蘋果1個、無花果3粒、蜂蜜適量

製法：先將蘋果、雪梨去芯去皮切件，無花果切半；加入適量清水煲30分鐘，最後放金桂花焗10分鐘，可按個人喜好調入蜂蜜，待溫後即可代茶飲

功效：生津潤肺。注意脾胃虛寒者，可將金桂花轉爲肉桂粉（小半茶匙）。

百合冬花茶

材料：無磺大百合6克、款冬花10克

製法：將百合、款冬花一起放入杯中，沖入沸水，蓋15分鐘即可飲用。

功效：潤肺下氣、止咳化痰

蔡亮亮博士簡介

廣西中醫藥大學第一附屬醫院副主任中醫師、副教授、醫學博士，師從孫平良、錢海華、王建民教授，發表學術論文15篇，參與或主持國家級、區級課題6項目，獲得國家專利10餘項，科技成果轉化2項。臨床工作十五年，擅長中醫針灸治療肛腸術後併發症。







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