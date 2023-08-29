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近幾周的氣溫持續酷熱，部分地區更錄得攝氏36至37度的高溫，對於喜愛假日運動的人來說，在暑假的時候不妨跳進水裏去享受運動的快樂或親子的時光，絕對是最爽的選項。當很多人來到海灘躍躍欲試各種水上運動之際，其實從未真正學習過相關技巧，很多人都會選擇獨木舟或直立板（SUP）度過一個周末。

客人王小姐原有些微的脊柱側彎，在治療及復康運動的協助下也甚少發作了。但在一次出海的活動後，便因為膝痛的情況再次進行覆診了。

「就是在那次公司的海上活動後，一大班同事嚷著要划艇到海中心競賽，原本我也只是在海中慢划，正當我想划回遊艇時便被他們挾持一同比賽，累得我在剩下的時間全在休息。」王小姐不斷訴著，「過了兩天，我的膝痛還未有改善，我但知道又『出事』了。」

「的確，在檢查後發現你的問題在內膝的鵝足腱肌群及腰背肌肉出了點事，一部分是舊問題，另一部分是過勞加上髖部肌肉的拉扯，才會有這麼多問題。」我答道。

「但我還能不能划船？玩直立板？下星期好像還有出海的活動，要應付老闆的公司訓練。」王小姐還有一些工作上的難處。

（圖片來源：Unsplash）

（圖片來源：Freepik）

直立板是大人小童也可以輕鬆自在的運動，每逢周末在西貢、港島南區都有不少捧場客呢。

直立板是一種近年新興的水上運動，它最大特點是「動靜皆宜」。由於直立板的動力主要靠划槳推動，既可以進行休閒活動，也可以是划到偏遠的外島、穿越岩洞。與獨木舟相近的，划直立板的過程中又需要運用到手臂、背部、腹部、大腿等全身的肌肉，運動量其實不輕，可以說是「易學難精」。當然，能夠自行靈活地調整運動量，絕對是直立板的優點，對初學者來說，相對於體能的環節，其實找到平衡點反而更難，但當克服了這個問題之後，基本操作方面算容易上手，未有水上運動經驗者，直立板是最易入手的活動。

當然以初學者的情況，也有不少人划獨木舟「環島遊」，圍著西貢的外島繞一圈，圍繞海岸線划艇所需時間較長，過程中要手執划槳不斷向前划，長時間做重複動作容易令上肢慢性受傷，如手肘、手腕肌肉勞損、肩袖肌群等肌肉會容易疲勞，但也未至於出現較嚴重的受傷。至於進行划艇、直立板而引起的膝痛問題，似乎又是少之有少。當然，有一些文獻也指出如果膝關節過分繃緊，關節有異常的話，才會出問題，包括膝關節異位、臏骨移位、關節炎等。

不論內屈或膝關節外旋的問題都會引起一部分的膝痛，這個情況在水上運動中也會出現問題。(由作者提供)

（圖片來源：Unsplash）

站在直立板上的姿勢應是這樣：雙腳呈肩闊、平穩地站著，會全身的力量划槳，需要加速時改為不丁不八的步姿，還要不定時改變施力的動作，像雙膝跪、單膝跪、全跪、坐著進行，那就更容易讓眾多肌群輪流運動了。

任何水上活動都要循序漸進，只要量力而為，即使是獨木舟、直立板這類相對輕鬆的水上活動，若發現身體不適，如肩頸比較繃緊，雙手發力較困難，應及時在安全地方停下來休息，做簡單運動伸展肌肉，以免演變成慢性勞損。







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