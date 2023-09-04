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平常人照鏡不會觀察自己的舌頭，但舌頭是唯一顯露於外的內臟組織，身體發生任何情況，舌頭就有如內臟的一面鏡子，迅速和明顯地反映體內變化，所以望舌對中醫十分重要。但望舌亦不是中醫的知識專利呀，當大家掌握了相關知識之後，也可以藉著每天望舌對自身健康有更多的掌握和把握。自己舌頭自己望，每日刷牙梳洗的時候，順便把舌頭多看兩眼，至少大概有個概念，這陣子身體的狀態如何。

完整的舌診其實應該有三部分：（1）望舌；（2）望苔；和（3）望舌下靜脈。

今日先說第一部分「望舌」：舌尖反映心肺，舌中部反映腸胃，舌側反映肝膽，舌根反映腎臟。望舌先看舌尖、再看舌中、舌側，然後看舌根。一般身體正常狀態，舌頭會呈現淡粉紅色，上面有層淡淡的白色舌苔。若舌頭整個或某部分看起來發紅，那表示積熱過多而處於水份不足的狀態，用西方的術語，即是身體有某部分可能有炎症。

（iStock圖片）

反過來，若舌頭整個過白，則表示血液循環不良，亦有貧血或體溫容易過低的傾向，一般都是顯示體質屬於比較虛弱形。

若舌頭偏紫色，則說明身體血液循環非常不良，血液過多廢物，血過稠，即中醫說的是血瘀，是身體出現較嚴重情況的警號，例如罹患高血脂、血管阻塞等毛病。有些情況是先在舌頭某些部分出現紫色斑點，那表示身體某處的血管遭到阻塞，血液循環不順暢，例如肝臟或膽囊疾病患者，會在舌的兩邊出現瘀點／瘀斑，隨著血液阻塞變得嚴重，紫斑會慢慢擴大，最後變成整個舌頭都出現瘀紫色的情況。

再看舌頭的形狀，健康的人，舌頭中央會出現一條舌中線，清晰可見。在身體有狀況的舌頭當中，這條舌中線可能不見了。若舌面還有其他龜裂的情況，是顯示身體正處於水份不足的狀態。年紀比較資深的朋友，由於體內水份會減少，會比較多出現這類的舌面龜裂情況。但若年輕朋友也出現舌面龜裂，則表示體質虛弱。

又，腸胃好的人，舌頭邊緣會呈現滑順的曲線。但腸胃消化功能較差的朋友，舌頭兩側會出現不平順的鋸齒型痕跡。那是因為腸胃虛弱的朋友，水份代謝功能會下降，那會形成舌頭腫大，當腫大的舌頭陷入下顎的牙齒時，就會出現凹凸不平的齒痕。

掌握了一般望舌的方向後，就可以進一步到第二和第三個步驟，即是望舌苔和舌下動脈了，下回再續。







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