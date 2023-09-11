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上星期提及舌診裏面的望舌，那是第一步，今星期再講第二及第三步驟，即望舌苔和舌下靜脈。

舌苔：健康人的舌頭表面鋪有一層薄薄的苔垢，薄白而清浄，嫩而不厚，乾濕適中，不滑不燥，中醫稱之為薄白苔。舌苔含大量身體訉識，亦緊隨身體的變化而產生改變。例如：若一個人心肌梗塞，其舌苔可以迅速在一至三日內變厚。看舌苔，可分兩大方向：（1） 厚度和（2）顏色。

（iStock圖片）

先說厚度：有薄、厚、腐、膩之分。有些情況，舌苔過薄、薄到舌苔不見了，那表示是身體虛弱和免疫力下降而引發虛熱；人一有虛熱，身體生津能力較差，會容易處於體液不足、缺乏滋潤的狀態。通常體質虛弱和過敏人士會出現這種情況。

相反，舌苔變白且厚，是腸胃消化不良，表示腸胃仍有殘留水份和食物。

腐苔是舌苔像鬆散的豆腐渣般堆在舌面，容易揩掉／刮掉；但膩苔則像舌面蓋了一層油膩黏液，且不易刮走，多見於濕濁、頑痰、食積等情況。腐苔和膩苔兩者皆因飲食不節制而導致腸胃功能減弱所引起。

再看舌苔顏色：雖然正常人基本上是白色舌苔，但若見自己白苔增厚，那有可能反映體內體溫過低、身體機能下降、上呼吸道感染、肺炎、急性支氣管炎、體內有水停留或有痰濕、慢性炎症等。若舌苔發黃，則表示身體內裏發熱和發炎，如感冒發燒、急性胃炎等。

又，如舌苔初時由白轉黃，或白中帶黃，那表示外感有入裡化熱的跡象，那會比外感較難醫好。相反，有些急性熱病病發初時是由黃苔開始的，身體轉好的時候，康復期會轉為白苔。望舌就是要注意每天微妙的變化。

最後步驟，望舌背靜脈：將舌頭捲起，看看舌背那兩條粗大的靜脈，若出現紫黑色、腫脹或是蛇形扭曲的狀態，這說明血液循環有極嚴重障礙，可能身體告訴我們有一些隱性的疾病需要注意和處理，例如潛在心肌梗塞、狹心症、腦梗塞、肝炎、子宮肌瘤等。







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