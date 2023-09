收藏文章

近排身邊很多朋友都咳嗽,流感個案近幾個月劇增,再加上立秋後容易感冒和氣管出毛病,那就會咳嗽。咳嗽很惱人,亦可以比其他病徵較長手尾。要處理咳嗽,其實不能一條方就應用在各式各樣的咳嗽上面。

最簡單的分界是咳嗽有沒有痰。沒有痰的是乾咳,咳嗽帶痰是濕咳,需要用不同的方法去處理。例如:為何有些人咳嗽時服用坊間售賣的川貝枇杷膏之類有效,為何有些人服用不但無效、還愈食愈咳呢?皆因川貝枇杷膏,僅能針對無痰、無感冒的乾咳而已,若是有痰的咳嗽,則不能只一味止咳鎮咳,要從「生痰」的源頭著手,脾為生痰之源,脾濕痰動,所以有一種有痰的咳嗽,是胃咳(即胃氣上逆所致的咳嗽),這種咳要治理,要把脾胃一併處理。

其實「咳嗽」兩個字本身已指兩種不同的咳嗽:「咳」是指肺氣上逆的問題,屬呼吸系統引發的咳,但「嗽」則是指食(脾胃)氣上逆所導致的,換句話涚,「嗽」是屬於消化系統的問題,脾濕有痰,是由嗽而引發的咳。所以,若是「嗽」(脾濕有痰)所引發的咳,吃川貝枇杷膏只會愈吃愈咳,因為川貝母性微寒,加上甜食易生痰,那會惡化脾濕不斷生痰的情況。同樣道理,「嗽」是不能服蜂蜜的,因為蜂蜜滋膩助濕,它對乾咳有舒緩的幫助,但對有痰的「嗽」只會愈食愈差。

近排很多因流感或感冒遺留下來的慢性久嗽的個案。發燒和喉嚨痛幾天可處理,但那個有痰的咳嗽最難搞,痰嗽(濕咳)要儘快處理,否則容易拖成慢性咳嗽。處理痰嗽,有兩大方向要同時一併去做:(1) 化痰(痰不能化的話,體內源源不絕地生痰,是沒法治好痰嗽的);和(2) 處理脾胃內的寒痰和胃氣不斷上逆的問題(即把生痰的源頭治好)。

(1) 先說化痰,若試過一般的常用的止咳化痰方法和藥物,不見明顯效果,可試試以下的方法:有一種非必需胺基酸 (non-essential amino acids) 叫Acetyl Cysteine(乙醯半胱氨酸,亦叫N -acetyl cysteine(NAC), 是人工合成的氨基酸)的保健補充品,它對化痰、慢性支氣管炎、和某些肺部疾病有幫助(巳有不少研究對NAC 的功能作用報告,想了解多一點有關NAC 對肺、肝、腎、心臟的功效,以及其安全性,可先從以下這篇文章開始:Calverley, P., Rogliani, P., & Papi, A. (2021). Safety of N-Acetylcysteine at High Doses in Chronic Respiratory Diseases: A Review, Drug Safety, 44(3): 273–290.)純NAC 補充品在售賣健康補充品的實體 / 網上店舖有售。筆者早前也中了流感,痰嗽未清,每日早午晚各服2.5ml 的NAC,一星期內把痰清好。

(2) 處理脾胃內的寒痰和胃氣不斷上逆所引致的咳嗽,離不開用到中藥半夏 (Ternate Pinellia) (可參考 Ji, X., Huang, B., wang, G., & Zhang, C.(2014). 、The ethnobotanical, phytochemical and pharmacological profile of the genus Pinellia. Fitoterapia, 93(March), 1-17.)。《金匱要略. 婦人雜病脈證並治》也提到:「婦人咽中如有炙臠,半夏厚樸湯主之」。半夏厚樸湯對脾不化濕、痰多所引起的嗽、胃氣上逆、胃酸倒流,尤其是梅核氣(咽喉像有粒梅核般堵塞的感覺,那是嗽不出來又咽不下去的痰,是胃脘痞滿、痰涎壅滯在喉咽處所致)等問題最合適。半夏厚樸湯成分:半夏30克、厚樸15克、茯苓30克、蘇葉10克、生薑15克,用水煎服(《中醫十大類方》。用到半夏的其他方子還有小半夏湯、半夏瀉心湯等,視乎身體有哪些情況需要加強調教。但半夏厚樸湯是一般常用治療胃氣上逆所致的嗽咳第一道方, 坊間亦有半夏厚樸中成藥果粒沖劑。又,半夏有毒性,不能長期服用,處理好當下問題就可以停服,有疑問最好向相熟的註冊中醫師查詢。







