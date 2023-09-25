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近排身邊很多朋友都咳嗽，流感個案近幾個月劇增，再加上立秋後容易感冒和氣管出毛病，那就會咳嗽。咳嗽很惱人，亦可以比其他病徵較長手尾。要處理咳嗽，其實不能一條方就應用在各式各樣的咳嗽上面。

最簡單的分界是咳嗽有沒有痰。沒有痰的是乾咳，咳嗽帶痰是濕咳，需要用不同的方法去處理。例如：為何有些人咳嗽時服用坊間售賣的川貝枇杷膏之類有效，為何有些人服用不但無效、還愈食愈咳呢？皆因川貝枇杷膏，僅能針對無痰、無感冒的乾咳而已，若是有痰的咳嗽，則不能只一味止咳鎮咳，要從「生痰」的源頭著手，脾為生痰之源，脾濕痰動，所以有一種有痰的咳嗽，是胃咳（即胃氣上逆所致的咳嗽），這種咳要治理，要把脾胃一併處理。

其實「咳嗽」兩個字本身已指兩種不同的咳嗽：「咳」是指肺氣上逆的問題，屬呼吸系統引發的咳，但「嗽」則是指食（脾胃）氣上逆所導致的，換句話涚，「嗽」是屬於消化系統的問題，脾濕有痰，是由嗽而引發的咳。所以，若是「嗽」（脾濕有痰）所引發的咳，吃川貝枇杷膏只會愈吃愈咳，因為川貝母性微寒，加上甜食易生痰，那會惡化脾濕不斷生痰的情況。同樣道理，「嗽」是不能服蜂蜜的，因為蜂蜜滋膩助濕，它對乾咳有舒緩的幫助，但對有痰的「嗽」只會愈食愈差。

近排很多因流感或感冒遺留下來的慢性久嗽的個案。發燒和喉嚨痛幾天可處理，但那個有痰的咳嗽最難搞，痰嗽（濕咳）要儘快處理，否則容易拖成慢性咳嗽。處理痰嗽，有兩大方向要同時一併去做：(1) 化痰（痰不能化的話，體內源源不絕地生痰，是沒法治好痰嗽的）；和(2) 處理脾胃內的寒痰和胃氣不斷上逆的問題（即把生痰的源頭治好）。

(1) 先說化痰，若試過一般的常用的止咳化痰方法和藥物，不見明顯效果，可試試以下的方法：有一種非必需胺基酸 (non-essential amino acids) 叫Acetyl Cysteine（乙醯半胱氨酸，亦叫N -acetyl cysteine(NAC), 是人工合成的氨基酸）的保健補充品，它對化痰、慢性支氣管炎、和某些肺部疾病有幫助（巳有不少研究對NAC 的功能作用報告，想了解多一點有關NAC 對肺、肝、腎、心臟的功效，以及其安全性，可先從以下這篇文章開始：Calverley, P., Rogliani, P., & Papi, A. (2021). Safety of N-Acetylcysteine at High Doses in Chronic Respiratory Diseases: A Review, Drug Safety, 44(3): 273–290.）純NAC 補充品在售賣健康補充品的實體 / 網上店舖有售。筆者早前也中了流感，痰嗽未清，每日早午晚各服2.5ml 的NAC，一星期內把痰清好。

(2) 處理脾胃內的寒痰和胃氣不斷上逆所引致的咳嗽，離不開用到中藥半夏 (Ternate Pinellia) （可參考 Ji, X., Huang, B., wang, G., & Zhang, C.(2014). 、The ethnobotanical, phytochemical and pharmacological profile of the genus Pinellia. Fitoterapia, 93(March), 1-17.）。《金匱要略. 婦人雜病脈證並治》也提到：「婦人咽中如有炙臠，半夏厚樸湯主之」。半夏厚樸湯對脾不化濕、痰多所引起的嗽、胃氣上逆、胃酸倒流，尤其是梅核氣（咽喉像有粒梅核般堵塞的感覺，那是嗽不出來又咽不下去的痰，是胃脘痞滿、痰涎壅滯在喉咽處所致）等問題最合適。半夏厚樸湯成分：半夏30克、厚樸15克、茯苓30克、蘇葉10克、生薑15克，用水煎服（《中醫十大類方》。用到半夏的其他方子還有小半夏湯、半夏瀉心湯等，視乎身體有哪些情況需要加強調教。但半夏厚樸湯是一般常用治療胃氣上逆所致的嗽咳第一道方， 坊間亦有半夏厚樸中成藥果粒沖劑。又，半夏有毒性，不能長期服用，處理好當下問題就可以停服，有疑問最好向相熟的註冊中醫師查詢。







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