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Windy最近發現自己上廁所的次數比之前好像多了，經常一天要排三次大便。一開始她沒當回事，覺得可能是自己吃了涼食引起的，但已持續一個多月都是如此，她逐漸開始擔心起來。經朋友介紹，到來求診。

經詳細診斷後，我建議她進一步檢查，報告結果：大腸癌3期。

Windy問：「一天排多少次大便才算正常？」

我答：「一般來說，每日2次或2日1次，都是正常的。」

Windy續問：「腸癌的出現，還有甚麼變化？」

我答：「排便時若發現大便有以下兩種變化，需提高警惕。

你上完廁所後，是會急忙沖水？還是會先看一眼大便呢？其實，第二種做法是有必要的，因為大便若有異常，可能透露著腸道健康問題。

腸癌敲門，大便會有提醒，正確情況下，它的粗細是適中的，顏色多為黃褐色。如果上廁所時發現它變得非常細和帶血，這兩種變化，就要提高警惕，及時求診並檢查。腸道若出現癌變，由於腸腑不通，加上裏面的空間會因為腫瘤的不斷生長而變得狹窄，從而大便就會被擠細。

如果並沒有吃紅心火龍果等食物，但大便有血，也要重視。腸癌來臨，經絡受阻，黏膜會受到刺激，逐漸受損後就會引起出血，血離經不歸，排出血便。隨著病情的發展，還可能會變成混合血便。

除了大便異常，如果上廁所時總是感到腹痛難忍，這是腫瘤壓迫腹腔導致不通則痛，也要引起注意，建議早點求診為好，不要總覺得自己忍一忍就過去了，時間長了，可能會越來越疼。

Windy問：「為何很多腸癌一發現就是晚期？」

我答：「有一部份原因可能是，錯把它當成痔瘡，一直沒當回事。

痔瘡是現在很多人都有遇到的一個問題，跟長期久坐、飲食不合理有密切關聯，而許很多人並沒有及時就醫治療，而是沒當回事，或者能拖則拖。雖然說這不是甚麼大問題，但是拖久了就不好說了，若不想更痛苦，不想手術，就要早重視早治療。

而它也會引起大便帶血，所以很多人發現這一異常就以為是長了痔瘡。一般來說，如果是腸癌，血的顏色相對較暗，和大便有混合，有粘液。

痔瘡通常是滴血，顏色較為鮮色，一般沒有粘液，它的排便次數通常也不會發生明顯變化。

除此之外，還可能跟沒有調理身體和早點檢查腸道有關。其實除了腸鏡，也有其他檢查方法，比如：肛門指檢，但這兩個很多人都不願意做，覺得沒必要、太尷尬或者害怕太疼。

從未檢查過，尤其是45歲以上的人，建議有必要查一下。對於年輕人來說，如果平時生活習慣不好，飲食長期重口味、不運動、總熬夜等，建議也及時查一下，不要覺得疾病離自己十萬八千里，腸癌發病率也在逐漸年輕化。

對於檢查出腸息肉、腸炎的人來說，要積極治療，定期複查，不要不當回事。大病都是對小病不重視最後一步步拖出來的，早發現早處理，別拖到晚期才重視。對於晚期腸癌患者來說，也要保持好心態，積極治療，不要輕易放棄自己。」

Windy點頭，並問：「譚博士，你可以怎樣幫我？」

我答：「針灸。針刺：大腸俞、足三里和支溝等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次1療程。」







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