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秋分過後，中秋快來報到。爺爺說，慢慢變涼了，要小心穿衣免著涼。只是…… 中午走在路上，熱氣騰騰的，一點清高氣爽的秋意都沒有。短袖依舊管用的天氣，哪需要多拿件薄外套出去呢？沒想到，出門前，爺爺冷冷的回說，別忘了秋老虎，也順路跑過來喔！？

秋老虎是民間對氣候變化的俗稱，大概是形容立秋過後的天氣。他們說如果立秋不下雨的話，往後的日子，9月10月之交，會非常炎熱。早忘記立秋（8月8日）當天，有沒有下雨了，只知道來到9月底，氣溫還是徘徊27-30度，冷氣和電風扇還是不能缺。

秋高氣爽，是郊遊和烤肉（BBQ）時。這陣子，秋老虎發威下，爬山別忘了備足夠的水和防曬用品。至於烤肉呢？多等半個月再說吧？！偏偏中秋，很多家庭都愛烤肉去。走在路上，看著在店家門口，高興地烤起肉的民眾，心裏由衷地佩服，這樣邊流汗邊烤肉，真的好玩嗎？

中秋當天，怕熱不烤肉的，吃月餅也不錯（欵，中秋傳統本來不就是吃月餅的嗎？！）。假如吃膩了，可以考慮做些既好吃又有花好月圓之美意的。那，弄份「花好月圓薯薯餅」，覺得如何？

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