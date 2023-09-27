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「近日時常腹痛腹瀉。不只我，身邊朋友也是十分容易腹瀉。」Maggie說。

「秋分到了，中秋節又到了。春夏天地的能量是往上升，往外散，到了夏天則升到最高處。從秋天開始，大自然的能量開始往下收，往下降，我們稱為肅降。肅降之勢就是一股壓力，從夏日的絢爛蕃秀，到秋天的從容平靜，從綻放，到收藏。人也一樣，年少氣盛，到了中年，逐漸變得成熟穩重。」我說。

「這和腹瀉有甚麼關係呢？」Maggie問。

「《黃帝內經》說秋三月，此謂容平。在說文解字中，『容』有收容之義，『平』的解釋為語平舒也。意思是，秋天來了，既要收容好春夏的陽氣，還要舒順好陰氣，方能為冬藏打好基礎。」我說。

「那我們應該如何做呢？」Maggie問。

「就是睡眠。良好的睡眠就是做到容平的最佳方法。白天陽氣升發，我們有精神工作和活動。到了黃昏開始，陽氣漸收，陰氣漸盛，我們有睡意了。最後陽入於陰，陰佈於五臟六腑，人則安定入眠。所以，睡眠其實就是陽氣修整，陰氣舒順的過程，是人體陰陽順接的關鍵，也是與秋三月的容平相符的。」我說。

「違反了則會腹瀉？」Maggie問。

「秋天相對應的臟為肺。肺主肅降，秋天應早睡早起，才不傷陽氣。如果還吃喝生冷，晚睡和睡眠不足，陽氣不停耗損，收斂不足，封藏之力也就不足，就會洩漏。所以容易拉肚子，甚至有不消化的食物殘渣。」我說。

「原來如此。」Maggie說。

「飲食上也要注意秋天養生之道。俗話說『秋藕最養人』，有益胃健脾、養血補虛的作用，這時可以多吃。要睡得好，可以多吃蓮子、龍眼和杞子。蓮子可以 益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。龍眼有益心脾、安神養血、滋養的功效。杞子能補肝腎，明目，秋冬天以補肺腎為佳。

秋天天氣乾燥，又是梨的當造季節，秋梨清甜多汁，爽口生津，如果選擇水果，秋梨是不二之選，又可生吃，煮熟後又可滋陰。以上材料加以煲成時令保健湯水，中秋節一家人吃團年飯時可以煲這款湯啊。」我說。

「謝謝你。我也要預備一下中秋飯了。」Maggie說。

「祝大家中秋節快樂。」我說。

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