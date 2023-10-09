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經歷了中秋節及長假期，大家暴飲暴食了一輪，有沒有感到腸胃不適？除了一時之間大吃大喝會引起消化問題外，都市人食無定時、經常吃外賣都有機會引發胃食道逆流、腸易激綜合症等健康問題。有時胃痛到無法集中、突然要找廁所，都嚴重影響日常生活！香港中文大學醫學院院會最近舉辦一連3星期「從腸計議」商場健康展覽，今個星期踏入第2週，現場會有不同的免費檢查，讓大家及早了解自己的身體問題！即睇展覽詳情！

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會健康展覽Facebook）

7大即場免費檢查 及早發現乙肝、中風等風險？

一年一度中大醫學院院會健康展覽回歸！今年主題是「從腸計議」，顧名思義是想大家多多關注腸胃科問題，10月14日就踏入第2周了！在香港，大腸癌、肝癌和胃癌每年奪去成千上萬人的生命，而現代人經常食用高熱量、高脂肪和高糖分食品，加上工作壓力大、睡眠不足、缺乏運動等，令腸胃健康愈來愈差！假如大家能夠及早發現患病風險和正視自己的生活習慣，就能防患於未然！

10月14至15日的商場展覽會於藍田麗港城商場舉行，星期六當天會有腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹教授講解2場講座，帶大家了解脂肪肝和肝癌，以及認識甲乙丙型肝炎。另外還會有魔術表演等。現場更會有免費腸胃科及身體檢查，讓你即場可以進行肝纖維化掃描、乙型肝炎表面抗原檢查，以及血糖、血膽固醇、血壓等檢查，還可以進行中風風險評估！很多疾病都是隱形殺手，假如不想生病才發覺自己的健康有問題，不如趁周末到場檢查一下！

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會健康展覽Facebook）

「從腸計議」健康展覽

恆常展覽內容

免費腸胃科檢查

1. 肝纖維化掃描

2. 乙型肝炎表面抗原檢查

免費健康檢查

1. 血糖

2. 血膽固醇

3. 血壓

4. 心房顫動（中風風險評估）

5. 體質指數

有關消化系統的資訊版介紹

腸胃科醫生講座

各種精彩表演

魔術表演

氣功表演

粵劇表演

教育影片

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會健康展覽Facebook）

日期：10月14至15日（星期六及日）

時間：上午10時至晚上6時

地點：藍田麗港城商場

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會2023年健康展覽籌委會）

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會2023年健康展覽籌委會）

日期：10月21至22日（星期六及日）

時間：上午10時至晚上6時

地點：大埔超級城

（圖片來源：香港中文大學醫學院院會2023年健康展覽籌委會）

「從腸計議」健康展覽詳情請按此