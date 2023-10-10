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今日10月10日是世界心理健康日！趁著這個日子，不如帶大家看看香港人的心理狀況！和富社會企業旗下「香港開心D」早前發布「香港整體開心指數」民調結果，發現10分滿分而言，今年的得分僅得5.88分，創5年來新低！其中自覺「不開心」人口比去年增加1成至24%，情況最嚴峻的是照護長期病患的！究竟照顧者面對甚麼挑戰，又可以如何排解壓力？

港人開心指數跌破6分 創5年來新低！

團體「香港開心D」於今年7月在網上收集了1,283份問卷，以74條問題，概括個人快樂感、心理資本、價值觀、社會幸福感、外在環境因素滿意度、自評健康狀態、抑鬱情緒症狀及個人特徵8大範疇，發現「香港整體開心指數」是自2018年以來最差，10分滿分而言只有5.88分，創5年新低！當中25至34歲的受訪者開心指數是最低，只有5.73分，而55歲或以上的受訪者明顯比其他年齡層開心。最大跌幅的外在環境因素是「居住環境」、「治安」、「自己的住屋狀況」及「公共醫療」，更有24%受訪者自覺「不開心」，比去年升幅1成！

超過一半人有中至重度抑鬱 邊類人精神健康最差？

受訪港人不只自認為「不開心」，經過調查發現每10個港人就有1個幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望，有12.8%的人幾乎每天出現入睡困難、睡不安穩或睡眠過多的困擾，16.8%更經常感覺疲倦或沒有活力。除了仔細地審視自己的狀況外，調查亦顯示超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀，重度抑鬱亦高達3成！

大部分人都出現抑鬱症狀，但講到精神狀態最差的就是照顧者，自評精神健康狀態平均分只有5.53分，而非照顧者有6.08分，相距十分大。當中照顧60歲或以上的父母，最少一位有長期病患，以及照顧子女有長期病患或特別照顧需要的人情況特別差，僅得5.31分！其次待業人士及青少年情況亦頗為嚴重，沒有工作的受訪者更不足5分，只有4.83分，而18-24歲青少年即使較高分，有5.26分，仍然比整體5.88分低！

（圖片來源：和富社會企業）

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