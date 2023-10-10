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自JPEX事件爆出後，這陣子也在朋友圈中聽過有人跌入虛擬資產的投資陷阱，這類苦主的數目和所涉及金額相當之高，而且當中不乏有學識的專業人士，這個情況可以引發一些思考︰為何那麼 「虛」的東西，會氹到那麼多人 「落搭」？

除了以人類的貪婪作解釋之外，心理學提供了一些較深入的分析角度去了解為何會有那麼多人墮入不同型式的騙局。今天先説兩點︰

（1）因為人們都有思考盲點（thinking error），尤其是當擺在面前是他們深心處極度渴望的東西時（例如︰一種可治癒久病／絕症的藥物、一種可在短時間內賺到可觀收入的投資方法、一段高帥富王子打救自己的浪漫愛情），那這些人就會很容易喪失理性的分析能力和提防意識，會覺得那是千載難逢、必不能錯過的機會。虛擬資產的投資陷阱，就是看中一些人想短時間內賺到大錢的心理，亦利用到樓價和股市波動大的時期，製造了「 虛擬資產」是下一個「投資希望」的假象和說法。

（2）另一個人們容易犯的思考盲點，就是當有他們認為有 「認受性」（legitimacy）的人士幫手鼓勵、吹捧或認證某個項目時，他們就會跳了自己去了解和查考那個項目的資料和真確性的那一步。甚麼是人們容易覺得有認受性的人物呢？例如︰出身名校、貌似有點教育、有專業資格、公眾眼中有點家底的、社會名人、KOL等。看JPEX找來幫手宣傳的人，就可以看出背後集團的套路︰有出身英國名校又有律師資格的（愛出）風頭人物、有大馬拿督個女、有留學外國、經常說英文的風水師等，容易令有些人誤以為，連他們都説好，應該可靠吧？！有些人亦會以為，能夠花得起錢請名人做宣傳、又能在港鐵站舖天蓋地賣廣告，集團必定實力厚雄。就是這些人類盲點，令背後的騙財集團能洞悉如何可以呃人呃得似模似樣、令人放下戒心，令那些渴望短時間內賺大錢的人不虞有詐，殊不知那才是最大的伏位！







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