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我們都知道鍛練身體的重要性，但若忽略一些細節，可能會有反效果出現，尤其是踏入秋季，早晚秋風肅殺，運動時稍不留神，反會傷身，舉例：

（1）有些朋友喜歡天還未亮就外出做運動，例如有些老友記會穿著薄薄的衣服在清晨五點零就落街晨運或打太極；而有些上班都市人，亦為了爭取運動機會，在天還未亮的時穿著背心跑步。《黃帝內經》曾提及鍛練身體要 「必待日光」，尤其是秋冬季時節，太陽未出之前，外面的氣溫是帶有風寒的，一早就把自己曝露在瑟瑟的涼風中，較年輕的尚能「頂得住」，人到中年，開始陽氣虛衰、腠理不密，若還穿上薄衣郁動出汗，容易受風寒，時間長了就會風濕入骨。

（2）秋冬主收藏，其實收藏甚麼呢？是收藏陽氣，所以至忌大耗，而運動流大汗是一種耗損。有些人誤以為排汗即排毒，所以覺得愈排得多愈好。但凡事求適量，中西角度都有流大汗傷身的看法。用西方角度去理解，人體大量流汗會令體內的鈉離子流失過多、體內電解質失衡，極端情況會導致抽筋、低血壓、脫水、噁心、意識注意力變差、虛弱等問題。用中醫角度去解釋的話，「汗為心液」，大量的出汗會使心氣受損，久而久之，會造成氣虛血虛。最好的流汗狀態是運動至微／中度出汗丶而非全身濕透。

（圖片來源：Envato）

（3）運動時和運動完要注意忌吹風。有些人在健身房做運動，最愛選那個向正冷氣機風口的位置，又或運動完後要向正風扇和冷氣吹一輪才感到舒適。這是對身體很傷的做法，要知道當我們身體升溫流汗時，皮膚毛孔是完全打開的，這個狀態再要把身體向正風口引入風邪，年輕時不會感到任何異樣，皆因陽氣足，但到年紀開始大的時候，風濕就會發出來了。

（4）同樣道理，運動完身體還在流汗的時候，切忌馬上洗澡。運動後一身「臭汗」，我們都會有很想趕快洗個澡的衝動，但這其實是大忌，曾有不止一單個案是有人運動完後馬上沖凍水涼，出來再狂吹冷氣／風扇，然後就腦中風了。在毛孔還在擴張時，代表身體還在流汗散熱，這時沖涼，會令熱散發不出來，身體要被迫回收本應需要排出的內熱，熱鬱在裡面不能外達，就會不停消耗體內津液，若還是用凍水洗澡，更加是雙倍傷身，寒和濕一齊來襲，先容易造成肌肉痙攣、感冒、傷風、氣管炎和免疫功能下降，時間長了關節就會發炎疼痛。

所以運動一定不能吹風，運動後應先用毛巾擦乾身體的汗，補充水分稍作休息，等流汗完畢的時候才用適當溫水洗澡。有一個相當重要卻經常被人忽略的步驟：沖完涼之後要用大毛巾抹乾身體，尤其是秋冬季節，要確保把全身、手腳關節、膝頭前後和腳底都乾透，那才可預防日後的傷寒風濕。







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