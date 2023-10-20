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春生夏長秋收冬藏，重陽屆，已是深秋，要好好養生。

秋天要養喉、養肺、養皮膚，原因是秋燥，會涸喉、犯肺、乾皮膚。要養喉、肺、皮膚，最好是飲湯水，故今天介紹多個湯水，以食養生。

（1）雪耳雪梨瘦肉湯，潤肺、止咳、滋陰、潤便。

白色雪耳半個（約10元/両的），貴價黃色漳州雪耳半両（約40元/両的）、雪梨1至2個、百合30克、南杏20克、陳皮一小角（先浸兩小時，如用上10年陳皮要浸融夜，陳皮水留用）、瘦肉4両至半斤、蜜棗兩粒（可用無花果兩粒），以上2-3人量

平價白色雪耳常有硫磺，宜浸半小時以上，浸雪耳水不要，平價白色雪耳易腍，煲45分鐘已出膠，貴價藍色漳州雪耳不易稔，少用硫磺防腐，但宜置雪柜，浸過夜，發起後才煲，要煲１1/2小時才腍。漳州雪耳藥效好，最好是全用漳州雪耳，不用白色雪耳。

瘦肉切2両一塊先汆水，滾水才落肉，煲10分鐘，除去血水及浮沫，備用。

雪梨洗淨，可去皮或留皮，一個8件，切片或角均可，但要去心，去蒂。

煲置2-3公升水，水滾後落已汆水瘦肉及漳州雪耳，陳皮水，滾後轉小火，煲一小時，再落白色雪耳，南杏、百合、蜜棗或無花果、陳皮，煲45分鐘。

上枱前可落少許鹽，湯料可全吃，一次未飲完，再煲滾後置雪柜，可翌日再用。

上述處理瘦肉及其它食材法，可適用於：



（2）沙杏仁玉竹頭瘦肉湯

（3）淮山海底椰無花果瘦肉湯

（4）蓮藕馬蹄百合瘦肉湯

（5）淮山腰果（或栗子）桃膠湯（桃膠要洗淨浸水置雪柜內48小時才發起）

（6）無花果青紅蘿蔔粟米意仁湯

（7）五指毛桃海底椰蘋果湯

（8）龍脷葉枇杷葉雪梨湯，此湯不宜加肉食。

（5）至（7）是素湯，但亦可加瘦肉

如嫌煲湯麻煩，可用茶飲代。

如有乾咳，便秘，心煩失眠，可飲麥冬茶，但麥冬微寒，不宜多量，每次15-20克內，用個保暖壼，或養生壼煲之，代茶，水飲。

麥冬配其它藥材有不同功效：



(1) 麥冬花旗參石斛茶

麥冬10克、花旗參5克、石斛5克、枸杞8粒

清熱養陰，明目止痒，宜眼乾澀痛，長期看電腦者。

(2) 麥冬黃芪黨參飲

麥冬5克、黨參5克、黃芪（不是北芪，黃芪不燥，北芪燥）、枸杞8粒

滋養肺胃，滋陰潤燥。宜口乾心煩，易疲勞者。

(3) 麥冬川貝雪梨茶

麥冬5克、川貝母（不是浙貝母）5克、雪梨半個、南北杏5克。此茶宜煲，不宜焗。

利咽，滋陰，潤燥，宜聲啞，乾咳者。

上述茶飲可用滾水沖落保溫壼或熱水壼內，以代每天飲用茶水。

除用上述食療外，亦可以按壓穴位以補氣、怯風邪，最方便按壓的穴位是虎口的合谷穴，坐車、坐船、等人、坐「車立」、開會（哈哈！）都可按壓合谷穴，以通肺氣，調腸胃，感冒起，及時按上一句鐘，有助減輕感冒。

另秋冬養生不宜露臍、露膝，如公司座位上有冷氣出風口，宜作遮擋，如做不來，宜帶領巾，護頭，護頸，護肩免受凉，不然冷病鬼可憐，食乜都無用了。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。