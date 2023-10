收藏文章

秋天是一年四季中最易掉髮的季節,皆因秋天氣候乾燥,毛囊容易萎縮,女士們就會知,洗完頭出現在洗完頭浴室那個去水位的那一大執脱落的頭髮,看到後既驚心動魄,亦少不免會焦慮擔心。記得很久之前有一公眾人物揚言要「捍衛自己髮型」,成為佳話。我們各人的髮型需不需要捍衛,見仁見智,但我們自己頭髮的穩健,則必定是需要靠自己去捍衛兼保養。防脱髮這個問題,既重要、亦迫切,尤其是在秋天這個頭髮最脆弱的時候。

關於處理脱髮這個問題,需要中西合璧雙管齊下。今日先從西方概念衍生的維他命和礦物質失衡去探究頭髮健康的問題:綜合了兩個研究報告 ( a) Almohanna HM, Ahmed AA, Tsatalis JP, Tosti A. (2019). The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. Dermatology and Therapy(Heidelb), 9(1), 51–70. 和 b) Finner AM. (2013). Nutrition and Hair: Deficiencies and Supplements. Dermatologic Clinics, 31(1), 167-172.),以下是缺乏何種維他命/礦物質、頭髮會出現何種問題的列表:

(i) 缺乏維他命B2和B7 : 脫髪

(ii) 缺乏維他命B9和12:增加圓禿嚴重程度

(iii) 缺乏維他命D:增加圓禿嚴重程度。又,有研究發現,缺乏維他命D的脫髪者(尤其是屬休止期脫髮者)補充足夠維他命D後,能改善脫髪。

(iv) 缺乏鐵(血鐵蛋白):脫髪,女性圓禿。想迅速補充體內鐵質,a)最好吃含鐵量豐富的食物(肉類、雞蛋黃、海鮮、深綠葉蔬菜、乾果、豆類和豌豆等)、而非吃鐵丸; b)再積極補充維他命C;和 c)L-lysine(左旋離胺酸)

(v) 缺乏鋅(zinc):圓禿、休止期落髮、白髪和脆髮。我個人經驗:恆常地每天補充維他命B雜、維他命C 500mg、維他命D 400-600 IU、鋅50 mg,對保養頭髮健康非常幫到手。

下星期再分析中醫如何分虛實脫髪。