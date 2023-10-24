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天氣轉冷有夜尿？很多人誤以為夜尿多是老化必然過程，其實不少年輕人都有夜尿習慣。難道睡前飲水多導致夜尿？明明睡前「滴水不沾」，但情況卻遲遲未有改善。註冊中醫師張立彤話，夜尿同腎氣有關！此外，老人半夜摸黑如廁時，容易失足跌倒，著涼感冒，或突發腦中風等意外亦有所聞，所以夜尿問題不可忽視。張醫師推介大家食用「核桃」，有助補腎減少夜尿。

腎氣不固出現夜尿

張醫師表示，中醫理論認為腎與膀胱是互為表裹，前者為臟，後者為腑，「腎主封藏」— 封，固封也；藏，收藏也，就是說腎有一種功能，能把人體裏的血液、津液、精液和尿液固封住、收藏住，不讓它們無緣無故洩漏出來，膀胱須得到腎中精氣來協調水液代謝平衡（即儲尿和排尿功能），故腎中精氣不足時，膀胱則開合失司，便會出現夜尿頻密，中醫稱為「腎氣不固」。

核桃不只補腦更補腎

核桃作爲藥食兩用的食材，自古即有「長壽果」之美譽。很多人都知道吃核桃補腦，但其實核桃也有補腎壯陽的功效；核桃性溫，常吃核桃可補腎固精，從而改善夜尿情況。另外，核桃還有溫肺定喘、潤腸通便、健腦補腦、補氣養血、潤膚烏髮等功效。

現代醫學研究，核桃肉富含蛋白質、脂肪，多種維他命和人體所需微量元素等。據測定，每100克核桃肉約當於500克雞蛋和900克牛奶的營養價值。核桃更有助降低血清膽固醇水平及預防動脈血管硬化。

秋冬核桃食療推介

核桃杜仲豬腰湯





材料：核桃肉1兩、杜仲3錢、豬腰2個、元肉1兩、生薑3片、紅棗4粒

製法：豬腰去筋膜洗淨切片汆水後，加入其他洗淨材料和適量水煲1至2小時，加鹽調味，飲湯吃豬腰

功效：溫腎壯陽

核桃蝦仁炒韭菜

材料：核桃肉2兩、韭菜4兩、蝦仁4兩、麻油、鹽適量

做法：所有材料洗淨，韭菜切段；炒鍋燒熱，倒入麻油，下入核桃肉翻炒至色黃，下韭菜、蝦仁一起翻炒至熟；起鍋時撒入鹽，炒勻後即成

功效；補腎健腦、潤腸通便

核桃芝麻糊

材料：黑芝麻2兩、核桃肉2兩、淮山1兩、冰糖適量

做法：芝麻先炒香（不必加油）。將三種材料浸洗乾淨，加入適量清水，打成幼糊狀後，放入煲內，再加適量清水及冰糖，一邊煮，一邊不停地攪動，直至冰糖完全溶化，煮成糊狀，即可食用

功效；滋補肝腎、潤膚養顏

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療,針灸,推拿,導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。









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