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「好兄弟」、「阿飄」，忌諱下常用的「鬼」代名詞。不管是哪裏的人，甚麼樣的文化，一般認為生物包括人死後，會遺留下的靈魂或魂魄，俗稱「鬼」。每年四月，有返鄉祭祖和掃墓的清明節；踏入農曆七月，有超渡亡靈的盂蘭節；然後，中秋過後，九月的時分，有趁秋高氣爽，登高和祭祖的重陽節； 最後，來到十月份的萬聖節……

說到鬼，要數盂蘭節令人最毛骨悚然。大概是怕吧，我們常不小心把「盂」寫成「孟」或「盆」。其實呢，寫成是「盆」，算是誤打誤撞，因為「盂」本身就是古代一種盛載食物的器具，而盂蘭節有著「用器具盛載食物供奉，解救倒懸之苦（極度困苦）」 的意思。來到日本，每年七、八月，變成了祭拜祖先的祭典，有盂蘭盆舞和高舉精靈船的長崎精靈放流彩燈會祭等。

不是所有鬼都嚇人的。每年來到十月，超市和百貨商場都擺滿了嘩鬼、女巫和南瓜怪等造型的裝置。先不問它的起源，萬聖節，來到今天，已經不求神秘和恐怖，反而以扮鬼扮馬，被邊搞笑邊嚇人的氣氛帶著走。小朋友們裝扮成各式各樣的鬼怪，向鄰居大喊「Trick or Treat!」，討糖果來吃的熱鬧節日。

緊隨的萬聖節的，還有墨西哥的亡靈節。被聯合國教科文組織（UNESCO）列為文化遺產的亡靈節，每年十一月一至二日的節日，既為了緬懷去世親人好友，同時亦有著對死亡釋懷，以及對於生命致敬的深層意義。其中，以Aguascalientes的骷髏頭大巡遊，群眾悉心打扮，有的做了骷髏臉部彩繪，有的扮成骷髏頭，這種華麗繽紛的形象，最為人所熟悉。

似乎，每年下旬，處處滿滿是鬼怪喔～

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