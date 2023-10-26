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要防新冠，防流感這類呼吸系統疾病，還是接受疫苗注射較穩妥，但打甚麼針，甚至重新考慮打不打針，仍是一個令人費煞思量、「to be or not to be」的問題。

由於預期近日至年底，新冠會出現另一高峰期，專家都呼籲市民打針。中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示，政府現正研議引進美國輝瑞和莫德納（Moderna）的第3代疫苗。

疫苗主要是以XBB.1.5病毒株為抗原，接種後對XBB分支病毒產生抗體，也能預防現正流行的BA.2.86及EG.5兩種病毒。若看港人新冠疫苗打針率，第1至第3針都不算低，再打第4針或以上（加強劑）是否有需要，可能市民已用行動表達了想法（見表），似乎正觀察著一旦新冠再來襲的情況。

滅活疫苗 歷史最悠久

打甚麼針是一個重要考慮。除了大家較熟悉的滅活疫苗和mRNA疫苗之外，還有重組蛋白疫苗及腺病毒載體疫苗，後兩種疫苗都涉及基因技術。重組蛋白疫苗是將編碼一種抗原（如新冠病毒表面蛋白）的DNA，插入細菌或哺乳動物的細胞中，再從細胞中純化製成的疫苗；腺病毒載體疫苗則是將新冠病毒中的基因傳送到我們體內，人體細胞將讀取它並製造冠狀病毒的蛋白質，讓免疫系統認為我們已被感染了。

滅活疫苗是一種由病毒顆粒或其他病原體組成的疫苗，人類掌握這種技術的歷史最為悠久。反而mRNA疫苗卻是以新冠病毒特異性抗原蛋白對應的mRNA為基礎，通過某種方式傳遞至人體細胞內，經細胞自行轉錄為DNA，再產生蛋白，從而誘導身體作出免疫反應。

mRNA 遺傳性影響

政府擬引進的輝瑞和莫德納第3代疫苗都是mRNA疫苗，正如心臟科專家麥卡洛醫生（Peter McCullough）警告，mRNA疫苗將外來的遺傳密碼注入體內，由於疫苗是合成的，因此人體在至少6個月，甚至更長的一段時間內，都無法分解或排出這些遺傳密碼，他直言mRNA這概念「危險」。

憑開發 mRNA 技術而獲得2023 年諾貝爾醫學獎的科學家魏斯曼（Drew Weissman）早於2018 年也警告說，mRNA 疫苗在臨床試驗中，對人體的預期影響雖較動物溫和，但其副作用卻「絕非小事」（not trivial）。

有愈來愈多研究指出，mRNA 疫苗除與心臟疾病有關外，還會引發風濕性免疫介導炎症。

（圖片來源：Envato）

除麥卡洛關注與心臟有關的疾病外，有愈來愈多研究都指出mRNA 疫苗之弊，其中英國國家衞生服務中心的一項研究就發現，在271 名參與研究的人士中，超過 8成在打第1或第2針後，在關節、肌腱、肌肉和骨骼中，出現風濕性免疫介導的炎症（Rheumatic Immune Mediated Inflammatory Diseases, R-IMIDs），其中近 57%的人正是打了輝瑞疫苗，12%人打了莫德納。麥卡洛更認為，感染新冠和打針均會導致疫情捲土重來，但因mRNA疫苗具遺傳性，它的影響更大，而每6個月打針，更讓它們的遺傳密碼，令疫情更為嚴峻。

打不打針、打甚麼針，純是個人選擇。至於老弱嬰幼等，便要權衡風險，再決定打針與否。筆者對歷史悠久的技術較有信心，希望政府亦可安排具歷史又有效的滅活疫苗，供我這類「念舊」的人接種。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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