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「早晚雖然有秋意，中午還是有點熱。你看，我從公司步行過來，也出汗了。」Alice說。

「現在是霜降。白露為霜，霜是露水的凝結狀態。霜，喪也，成物者，是秋天的象徵。秋收，農事是收成的時候，秋日開始萬物凋零，為來年生發作準備。秋之霜，正顯天地肅殺之氣，是深秋該有的『正氣』。如果秋末不寒反暖，是『四時不正之』的表現。」我說。

「那麼現在天氣還不算太冷，豈不影響我們身體？」Alice說。

「古人認為，霜降期間降霜，往往來年會有好的收成。較早前到農場，和農夫談天，她說天氣不冷，害蟲不死或死不盡，春風吹又生，十分影響農作物收成。所以近來稻米出產數目下降。

氣溫和濕度下降，反映大自然的能量往下收往下降。到了冬天，自然界的陰陽沉入地中封藏。我們的身體也順應自然，體內氣血也往下收往下降，封藏到腎，即臍下的地方，我們的腰腿就會有力。若秋冬天不夠冷，氣血難以下降，收藏不足，到了春天，則不夠氣血升發，影響來年身體的健康。」我解釋。

「那怎麼辦？」Alice擔心道。

「天氣不是我們人力可控制。霜降是秋天的最後十五天，養生一定要做好才能安然過冬。我們可以從飲食和生活作息入手。理論上霜降正值脾土旺盛之時，可是都巿人普遍脾胃較弱，所以飲食上一定要養護脾胃，可以吃桂圓和栗子。桂圓能補益心脾，養血安神。栗子不但養胃健脾，又可補腎強筋，活血止血。

秋冬重養陰，現在可以開始滋補，百合和杞子是好選擇。百合養陰潤肺止咳，清心安神。杞子養肝明目，補腎益精。

這些材料可煲成時令湯水，滋補肝腎，養陰補血，一家合宜。」我說。

「我最愛喝湯，媽媽說湯水容易吸收，是養生的好幫手。」Alice說。

「還要注意生活作息。『寒從腳生』，霜降過後就是冬天，理應更寒冷。我們要著重腰腹和足部的保暖。脾胃在人體中央，腸胃更在腹部，如果受寒，很容易出現腹痛腹瀉。寒氣侵害到少腹，更會出現宮寒引起的痛經和月經不調等問題。」我說。

「知道了。我會好好保重體的。」Alice笑道。

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