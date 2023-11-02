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一天之中有十二個時辰，與人體陰陽的消長變化有著密切的關係。中醫認為，人體的經氣如潮水一般，會隨著時間而在各經脈間起伏、流動，且每個時辰都有與之相對應的經脈。基督教聯合那打素社康服務指出，只要順應著時辰的變換，經氣流動的規律，調整好生活作息，就能達到很好的養生效果。

（一）子時（子夜11時~次日凌晨1時），膽經當令

這段時間正是中醫養生中特別強調的「子覺」時間。子時陰氣最盛，是一天之中最黑暗的時候，也是人體陰陽交替的臨界點，此時陽氣開始生發，最需要睡眠，不要熬夜，才能讓新生發的陽氣養護起來。

（二）丑時（凌晨1時~3時），肝經當令

要想養肝，首先要在精神上保持精神平和、舒暢，不要暴怒和抑鬱，還要確保在丑時已經熟睡。如果丑時還不入睡，血液就會繼續不停「運於諸經」，無法歸於肝及用於養肝，久之則會傷肝。如在這個時間喝酒，對肝更是極大的傷害。

（三）寅時（淩晨3時~5時），肺經當令

寅時是人體陽氣的開端，也是一天真正的開始，而十二經脈也是由肺經開始的，此時人體氣血由靜變動，必須要有深度睡眠，這樣肺才能合理地分配氣血。

（四）卯時（早晨5~7時），大腸經當令

此時應當正常排便，讓毒素排出體外。每天清晨起床後，可適當喝杯溫水，以促進排便。中醫認為，肺與大腸相表裏，肺氣足才能正常排便。順帶一提，長期服瀉藥來治療便秘是不恰當的，因為會消耗人體的元氣，而加重病情。

卯時也是清晨天亮的時候，適合早起鍛錬身體，可練功、打太極拳，到戶外散步呼吸新鮮空氣，不宜貪睡賴床。

（五）辰時（上午7~9時），胃經當令

在辰時，人體的陽氣已經完全生發起來，此時最適宜進食早餐，補充營養，因為這是消化的最佳時間。早餐宜清淡，份量要足且營養要豐富，以提供上午工作所需的能量。

（六）巳時（上午9~11時），脾經當令

這是工作與學習的第一個黃金時段，此時，人的思考能力很好。脾主運化，主肌肉四肢，脾負責把胃消化的食物轉化為人體所需的營養物質，所以早餐最好在巳時開始前吃完，此時脾運化的功能最旺盛。

「脾為後天之本」，「氣血生化之源」，脾相當於現代醫學的整個消化系統，非常重要。此時切記不要進食或飲用冰品，以防傷脾。

（七）午時（上午11時~午後1時），心經當令

這是午餐的最佳時間，心火生胃土有利于消化。同時，這也是一天當中陽氣最為旺盛的時期，也是人體陰陽轉化的一個節點，此後陰氣漸盛，一直到子時，就是陰氣最盛的時候。人體陰陽轉換的時期，一個在午時，一個在子時，中醫在養生上，特別重視「子午覺」，因為在陰陽轉換的過程中，人處於休息的狀態會比較好。但切記午間小憩，時間不能超過一個小時。

（八）未時（午後1~3時），小腸經當令

小腸的主要功能是將由胃初步消化的食物進一步消化，將食物中的精華吸收後，通過脾的運化，滋養全身，並將消化後成糟粕的化物傳送到大腸，而其中的水液則通過其他臟腑的作用滲入膀胱，小腸具有泌別清濁、吸收的功能。

養護小腸，一定要吃好午餐，份量不一定要多，但一定要有營養價值。小腸的功能是負責吸收營養，其所當令的未時，是吸收營養的最佳時刻，所以午餐最好在未時開始之前，也就是在午時吃完。

（九）申時（午後3~5時），膀胱經當令

在申時，膀胱經旺，由於膀胱經循行「从巔入絡腦」，所以此时大腦氣血充盛，人體記憶力和判斷力都很強，正是工作、學習和記憶的好時機。膀胱儲藏水液和津液，水液排出體外，津液循環體内，此時最宜多喝清水，以利於排尿。在申時，人體陰陽相對平衡，氣血流暢，精力充沛，適合戶外運動，此時以微微出汗為好。

（十）酉時（午後5~7時），腎經當令

經過了申時排毒的階段，來到腎經當令的酉时，是儲藏精華的階段，此時補腎的效果最好。腎氣足，人才能長壽。此時不宜勞累或進行劇烈運動，可以常按揉湧泉（該穴位於足底前 1／3 凹陷處）、太溪（該穴位於足內側、內踝後方，內踝尖與跟腱之間的凹陷處）等穴位。

（十一）戌時（晚7~9時），心包經當令

戌時心包經旺，再一次增強心的功能，心火生胃土有利於消化，晚餐最好在戌時前進食，因為晚吃會影響睡眠，還會對胃腸造成負擔，飲食宜清淡並容易消化。

心包是心臟外膜組織，主要功能是保護心肌，心包因其部位接近於心肺，能幫助心肺傳輸氣血，協調陰陽。心包可保護心臟，使其不受外邪侵入，可代心受邪，所以心臟疾患最先表現在心包上。

心包的另一個功能是「喜樂出焉」，心包經主喜樂，所以在戌時要保持心情愉快。

心臟不好的人，最好在戌時循按心包經。現代常見的心腦血管疾病和心理疾病，都在心包經的管轄範圍內。按摩和敲揉心包經，即從腋下沿著前臂內側中線、肘窩、手腕，到中指，可使心包經氣血旺盛，循行通暢，增強心包的功能，另外也可按揉膻中穴（兩乳穴連線的中點）。

（十二）亥時（晚9~11時），三焦經當令

三焦是六腑之一，位於軀體和臟腑之間的空腔，包含胸腔和腹腔，臟腑器官均在其中，是上焦、中焦和下焦的合稱，心、肺屬於上焦；脾、胃、肝、膽等屬於中焦；腎、大腸、小腸、膀胱屬於下焦。三焦經掌握人體諸氣，人體諸氣皆通過三焦輸布到各臟腑。三焦通百脈，是人體氣血運行的關鍵。人如果在亥時睡覺，百脈就可以得到休養生息，對身體十分有益。

一天之中，晝夜更替，十二經脈的經氣隨著十二個時辰交替起伏，與人體臟腑功能活動、氣血運行、疾病的發生都有密切的聯繫。所以每天生活作息要順應自然，配合十二時辰的規律，以養護臟腑、調和氣血、平衡陰陽，才能做到順時養生，減少疾病的發生。

*以上資料只供參考，如有疑問，請向註冊中醫師查詢。







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