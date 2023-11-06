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不少人自幼愛抱毛公仔入睡，一位內地媽媽在網上分享，女兒有一隻已經抱了9年的兔公仔，即使已甩毛穿窿也不願意丟掉，引起不少網民共鳴。有心理學家指出，這種依戀物件的習慣其實很常見，但同時容易造成衛生問題，建議透過4個方法解決。

東莞一名媽媽日前在網上分享，表示女兒9年來每晚入睡都會抱著一隻兔公仔，然而該公仔早已殘破不堪。從她上載的短片中可見，她將剛洗好的兔公仔晾乾，米白色的兔公仔滿佈歲月痕跡，表面布料千瘡百孔，裡面的棉花也跌出。

該名媽媽指，這隻兔公仔是在女兒1歲時購買，讓獨生女兒有個公仔玩，不過後來發現女兒對這隻兔公仔非常依賴，每晚必須抱著。7年前她見兔公仔開始殘舊，欲買一隻同款的作替換，但女兒卻拒絕，認為新的公仔「手感不同，能摸出來不一樣」，因此兔公仔便一直陪伴著女兒至今。

網民分享童年「安撫物」：洗了就會死

僅5秒的短片引來不少網民湧入留言，紛紛指自己都有這樣的一個「安撫物」，大方分享各式各樣，具有不同年資的「安撫物」，當中不少都可見歲月痕跡，表面有破洞或爆線，甚至有明顯的口水漬，有人甚至會為公仔慶祝生日，更指多年來從未清洗，認為那種氣味無可取替。有些人分享自己至今要摸著入睡的小被子或枕頭，可見已經面目全非，只剩下一縷縷的布料，或已經發黃，但由於承載著意義重大，數十年後仍不捨得丟掉。

家長擔心「安撫物」如同上癮

有家長則表示，自己不會讓小朋友對公仔產生依賴，認為這種行為怪異如同「上癮」，對小朋友身心發展有害，有家長則分析是因為小朋友沒有安全感才會萌生這種行為，故家長應多加注意。

網民有乜講？

還是那個味道！

我有很多玩偶，但是沒有一個能替代它。

不能洗的，洗了就會死！

沒有甚麼不好的，總會有她依賴的。

我兒子特別喜歡那張剛出生包著他的小被子，現在10歲還要抱著睡。

我媽把陪伴我16年的小熊扔掉時，我一個男生哭了一個晚上。

買了幾隻新的就是不同，一定要這隻。

研究：「安撫物」給予安全感 與媽媽連繫助入眠

英國布里斯托大學和美國耶魯大學曾就小孩安撫物進行一項研究，結果顯示有7成兒童都會跟一些物品建立強烈的關係，倚賴它自我撫慰及入睡。這些安撫物在形態和氣味上都能夠給予小朋友安全感，甚至是跟媽媽有所連繫，令他們更容易入睡。小朋友認為安撫物是無可取替，且會將這些物件擬人化，相信這些物品是有生命且有靈魂的，就算可以複製原物，複製品亦無法取替原物。

4招改善「依戀物件」習慣

註冊心理學家程衞強（Victor）曾指出，「依戀物件」通常是在嬰幼兒或兒童期開始出現，原因可能是由習慣所影響，或經歷突發事件（如學習獨處），幼兒為了降低焦慮不安，於是從他們熟悉的單一物件（如玩具、被仔等）中建立了情感上的連繫以獲得「安全感」。他們會將「過渡物」（transitional object）視作生命和生活的一部分；一旦與「過渡物」分離，缺乏安全感時就可能出現失眠，但此情況並非病態。一般而言，隨着年齡漸長，情況會慢慢改善。

至於「戀物癖」則有別於「依戀物件」，「戀物癖」傾向在青春期開始，目前成因未有明確定論，但也有認為與壓力、性壓抑、或未能與異性建立正常社交溝通等原因造成。當事人會喜歡欣賞、收藏特定類型的物件或部位（如高跟鞋、手腳），從中獲得滿足和快感。Victor強調，當戀物情況導致影響生活或造成偷竊等犯罪行為，當事人便可能需要接受治療。

依戀物件的強烈程度因人而異，但由於他們不願與「過渡物」分離，較容易造成衛生問題。Victor建議家長可以嘗試以下方法，一步步戒掉幼兒依戀物件的習慣：



1. 灌輸衛生觀念，訂立標準



「過渡物」的氣味是其中一種獲得「安全感」的原因，但物件長期不洗，恐產生異味。因此家長可向孩子灌輸衛生觀念（如把洗被比喻成沖涼），並為清洗頻率訂立標準，減低健康風險。



2.準備多件物件交替



家長可準備多件物件(如幾張「被仔」)定期讓孩子轉換，減低孩子對某件東西投入太多的情感投射。



3. 解釋如何告別物件



家長可以向孩子講解物件為何會破爛，破爛後可以用甚麼方法還原或紀念，為孩子做好心理準備。



4. 給予安全感



家長用被冚實嬰兒或將放米袋於嬰兒心口，有助增加安全感。

4招建立「安全感」

由於幼兒期是建立安全感的重要時期，因此亦是解決依戀物件問題的最佳時機。Victor建議可透過以下4個方法入手，進一步加強幼兒的安全感：



1.相同的作息時間



幼兒每日的作息時間、進食時間都要按時間表，定時定刻。



2.盡量維持照顧者不變



部分家庭會聘請傭工，幫忙照顧幼兒。當家庭傭工離職，可以由主要照顧者（父母和爺爺嫲嫲等長輩），再加上新家庭傭工共同照顧，讓幼兒慢慢適應轉變。



3. 居住環境不變



搬屋或在長輩家住幾天又回家住，不利安全感的建立。



4. 即時回應



幼兒會叫喊以索求食物、懷抱等生理及心理的需求，沒有即時回應他們的需求，不利安全感的建立。







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