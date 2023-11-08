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不少人視減肥藥為「瘦身捷徑」，不過澳洲一名56歲母親為了以最佳狀態出席女兒婚禮，服用減肥藥後成功在5個月內減去35磅，但經常出現噁心、嘔吐情況，其後突然在家中陷於昏迷，終在當晚不治，死因判斷為急性胃腸道疾病，丈夫質疑與減肥藥有關。

綜合外媒報道，來自澳洲的56歲婦人Trish Webster，為以最佳姿態出席女兒婚禮，一直努力健身和節食嘗試減肥，然而未見成效，醫生建議她服用一種叫「Ozempic」的藥物減肥，該藥物原本用作控制糖尿病，其後亦被視為減肥藥使用。

Trish服用3個月後因為斷貨，轉用另一款藥物「Saxenda」，並成功在5個月內減去16公斤（約35磅），不過副作用也逐漸浮現，經常出現噁心、嘔吐和腹瀉情況，丈夫Roy憶述：

「她多次去看醫生，但無停止服用減肥藥，因為快將到女兒的婚禮，她一直提及她想穿的那件衣服，她去找裁縫量度尺寸，從那時開始，這就是一場巨大的噩夢。」

家中昏迷猝逝

至今年1月16日，即女兒婚禮前數月，Trish突然在家中昏倒失去呼吸，嘴裏吐出啡色液體，丈夫馬上為她施行心肺復甦法（CPR），並將她翻到一側以助呼吸，惜最終仍在當晚不治。報道指，醫生將其死因記錄為「急性胃腸道疾病」，儘管未能確定死因與2款減肥藥有關，丈夫則認為她是因為這種藥物的副作用而死，「如果我知道會發生這種事，便不會讓她服藥。我從沒想過她會因此而死，她不應該因此離開，這根本不值得！」他亦要求當局對其妻子的死因進行全面調查。

具腸阻塞風險

Ozempic的原理是模仿體內的飽腹激素，以告訴身體「已經吃飽」，從以抑制飢餓感，更長時間感到飽肚、減少進食達至減肥效果，因此在美國成為非常受歡迎的減肥藥。

不過美國食品藥物管理局（FDA）在今年9月底發出警告，指收到18份有關服用Ozempic的患者出現腸阻塞的報告，雖未指該藥物與腸阻塞有直接關聯，但其後更新警示，指一些服用該藥物患者出現腸道阻塞症狀。涉事藥物生產商則表示，腸阻塞副作用是在該藥物上市後才收到報告，故藥廠此後才意識到有關問題，會積極參與監測、評估和報告其所有藥物的安全訊息。







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