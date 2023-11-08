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「天文台說下星期氣溫急降。」Jessica說。

「日子過得很快，轉眼間又立冬了，天氣冷是應該的。若不夠冷，我們的氣血則不能好好收藏。」我說。

「為甚麼？」Jessica問。

「冬，終也，萬物收藏也。除了溫度，濕度也在下降中。看看衣服清洗後，很快便乾了。」我說。

「那又是。」Jessica說。

「氣溫和濕度下降，反映大自然的能量往下收往下降。古人觀察，我們的身體受大自然的影響，體內氣血也隨著往下收往下降。如果好好過冬，必定要參考《黃帝內經》。《黃帝內經》為現存最早的傳統中華醫學著作，歷代醫家都以內經為基礎。《黃帝內經》云︰冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。這裏可以看到冬天的養生原則就是閉藏。

為甚麼冬天，要閉藏呢？春生、夏長、秋收、冬藏。陽氣從春夏二季的散發釋放，到了秋冬則轉為收藏，所以無論熱和水都往下收，天氣也就漸漸地變得寒冷和乾燥。按程度來說，秋天為能量由釋放變為收藏的轉折，所以秋日的收藏不及冬季，冬天比秋天理應更寒冷。」我說。

「之前又說不要開冷氣。但你又說天氣冷是好的。」Jessica問。

「天氣寒冷實際上是反映大自然中陽氣的收藏狀態，是陽氣收藏的外在表現。春夏陽氣升發，所以天氣炎熱，如果開冷氣，喝冷飲，正正是違反自然。所以在冬天，寒不是一件壞事，是冬日的正氣。」我說。

「那冬天如何養生？如何做到閉藏？」Jessica問。

「內經提到無擾乎陽，意思是不要打擾陽氣，要早臥晚起。要注意的是，這個晚起，不是睡到日上三竿，而是日出時間較晚，所以待日出才起床。冬天日落早了，所以早點入睡。早睡養陰，養陰就包括養腎水。經常晚睡的人，常常出現想早睡也睡不著的情況，這是由於長時間熬夜耗陰，導致心火旺而腎水不足。」我說。

「飲食方面可如何養腎呢？」Jessica問。

「最直接當然吃補腎的食物。淮山有益氣養陰，補脾肺腎的功用。栗子能養胃健脾，補腎強筋。合桃可以補腎固精，溫肺定喘。百合滋陰潤肺，加上淮山能強肺腎。這些材料可以一起煲，成了立冬的保健湯水。」我說。

「真的要早睡了。」Jessica說。

「動物在冬天冬眠，休生養息。我們也韜光養晦，好好在冬天收藏陽氣，養好陰氣。來年春天則更有活力了。」我說。

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