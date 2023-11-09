收藏文章

有分析指32%成年人受非酒精性脂肪肝影響，香港浸會大學一項研究發現，一種在人體腸道產生的膽汁酸「豬去氧膽酸」（HDCA）能減少肝臟的脂肪積聚和發炎，對治療「非酒精性脂肪肝」有巨大潛力。

非酒精性脂肪肝是慢性肝病的主要成因之一，其特點是肝細胞中有過多脂肪積聚，而且並非由攝取酒精所引起。全球非酒精性脂肪肝的患病率不斷增加，一項2022年的綜合分析估計，有32%的成年人受非酒精性脂肪肝影響。一些患者會出現非酒精性脂肪性肝炎，其特徵是肝臟發炎，或會發展為肝硬化和肝功能衰竭。目前巿面上尚沒有獲准出售的治療非酒精性脂肪肝炎藥物。

浸大中醫藥學院署理院長兼中醫系統生物學講座教授賈偉領導的一項研究，發現HDCA有很大潛力發展成治療非酒精性脂肪肝的藥物，他表示：「我們的研究在理解非酒精性脂肪肝的病理生理學方面，取得重大進展，並為治療提供潛在的新方向。」

HDCA的治療效果

賈教授的團隊發現，非酒精性脂肪肝患者的HDCA水平比非患者低。在一個有178名非酒精性脂肪肝患者和73名健康人士的樣本中，包括HDCA及其主要代謝物甘豬去氧膽酸的豬膽酸類膽汁酸，在非酒精性脂肪肝患者的膽汁酸中佔0.5%，顯著低於健康人士的2%。這觀察結果驅使團隊探索HDCA的潛在治療作用。

團隊進行一系列對照實驗，以評估HDCA的療效。他們把HDCA餵飼給非酒精性脂肪肝的小鼠模型，為期八星期。結果顯示，與對照組相比，HDCA明顯減少了這些小鼠過多的脂肪滴，並改善其肝臟發炎、口服葡萄糖耐受性（即口服葡萄糖後的血糖水平），以及胰島素敏感度（即身體對胰島素作用的敏感度，胰島素有助葡萄糖進入細胞供其運用）。結果顯示，HDCA顯著改善了非酒精性脂肪肝的症狀，以及二型糖尿病和胰島素耐受性等非酒精性脂肪肝的風險因素。

另一項吸引研究人員注意的發現，是HDCA並非直接以肝細胞為標靶，從而發揮對非酒精性脂肪肝的治療作用。他們評估HDCA對小鼠積聚脂質的潛在直接影響，結果發現脂質積聚幾乎不受HDCA的影響。他們假設HDCA令腸道微生物群產生變化，或有助舒緩非酒精性脂肪肝。

HDCA重整腸道微生物群

研究人員觀察發現HDCA可改善有益腸道細菌的群落。在被餵飼高脂食物和HDCA的小鼠模型，其體內的狄氏副擬桿菌（Parabacteroides distasonis），即人體腸道的核心微生物群，比僅餵飼高脂食物的對照組明顯增加。結果反映HDCA為狄氏副擬桿菌提供有利的生長環境。這種細菌會調節脂肪酸代謝及肝臟膽汁酸的合成路徑。

賈偉表示，研究突顯了腸肝代謝軸在疾病管理的關鍵作用，希望HDCA的研究結果，以及在內地進行的臨床試驗，能為脂肪肝和脂肪性肝炎的治療提供更多啟示。研究結果已發表於著名科學期刊《Cell Metabolism》，團隊將在內地進行一、二期臨床試驗，以評估HDCA對脂肪肝和二型糖尿病患者的安全性和療效。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱