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慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）今日（11月13日）起推出！為了更易發現潛在高血壓及糖尿病患者，合資格人士可以參與計劃，以超抵價由家庭醫生評估及篩查等，萬一發現有相關疾病，就可以及早治療！甚麼人合資格？需付多少治療費用？即睇慢病共治計劃詳情！

45歲無相關病史即可參加！

慢病共治計劃的目的是透過提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，讓大家及早預防慢性疾病及減少相關併發症，以及度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素，為求使因糖尿病或高血壓出現嚴重後果！

只要你是年滿45歲或以上、持有香港身份證的居民，並且沒有已知的糖尿病或高血壓，就可以前往地區康健中心或站登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃，及自行於職員提供的私家醫生名單內揀選家庭醫生，又或者可於2024年第一季度開始，透過家庭醫生邀請，直接在其診所報名參加計劃！大家如果想了解更多家庭醫生資料，可到慢病共治計劃網頁搜尋一下！

（圖片來源：Envato）

登記資格及詳情

1. 45歲或以上香港居民

2. 沒有已知的糖尿病或高血壓

3. 前往地區康健中心／站登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃，及自行揀選家庭醫生；亦可於2024年第一季度開始，透過家庭醫生邀請，直接在其診所報名參加計劃

地區康健中心詳情請按此

地區康健站詳情請按此

搜尋私家醫生名單教學

1. 輸入心目中的醫生姓名、性別、地址等資料

2. 假如想以共付費價錢比較，可輸入理想中「治療階段的診症共付額」

3. 網頁會得出符合條件的醫生供參考

（圖片來源：慢性疾病共同治理先導計劃）

計劃分2階段！政府資助部分費用，超抵價會診及治療！

慢病共治計劃分為2個階段，第一個為每位參加者均需經歷的「篩查階段」，第2個為被診斷患上糖尿病、高血壓相關疾病或血糖偏高的人士需進入的「治療階段」。

「篩查階段」期間，參加者會進行篩查診症、相關化驗及檢查，政府會就相關費用提供一次性$196的資助，參加者只需支付一次性$120就能會診！當結果顯示沒有糖尿病、高血壓或血糖偏高，就可以制定健康管理目標及參與健康管理小組活動。

假如不幸發現有相關疾病，就會進入「治療階段」！該階段就分為3個部分，包括「診症及藥物」、「化驗」及「護士診所及專職醫療」！每次診症，政府會資助部分費用，金額為$166，參加者每次只需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額，每個醫生所訂立的價錢不一，而政府已建議共付額可為$150。翻查醫生資料，價錢大約為$50至$734，大家可以按個人需要選擇合適的醫生！而獲得特定藥物名單內涵蓋的藥物或最多三天偶發性疾病藥物亦無需額外付費！至於化驗及護士診所及專職醫療2大方面，政府會就各項化驗提供部分資助，參加者只需付上相應共付額。值得留意的是，長者醫療券，包括獎賞先導計劃的獎賞都適用於此計劃！不過醫療費用減免就暫未可用於這計劃中。

（圖片來源：香港特區政府新聞公報）

（圖片來源：香港特區政府新聞公報）

閱讀更多：長者醫療券獎賞先導計劃！

資助與共付詳情

【篩查階段】

包括篩查診症、相關化驗及檢查

政府會就相關費用提供一次性$196的資助，參加 者只需支付一次性$120的共付額

【治療階段】

1. 診症及藥物：

每次診症，政府會資助部分費用，金額為$166，參加者每次只需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額。政府建議的共付額為$150

獲取特定藥物名單內涵蓋的藥物及／或最多三天偶發性疾病藥物，無需額外付費

2. 化驗：

政府會就每項化驗提供部分資助，參加 者只需支付共付額

3. 護士診所及專職醫療：

政府會就每次服務提供部分資助

參加者只需支付共付額

健康指標合格有獎賞？

為了鼓勵大家活得更健康，由第二個計劃年度開始，如計劃參加者是已進入治療階段的高血壓或糖尿病患者，而又達到指定健康指標，將可於下一個計劃年度第一次接受資助診症時，獲扣減最高$150共付額，即是如果診所跟足政府建議的共付額，大家就不用額外付費！

達標詳情請按此







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