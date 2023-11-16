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大家有沒有在藥房買一些成藥「看門口」？香港海關最近發現有3間賣假藥的藥房！有1間在港島、2間位於新界！為免中伏，即睇邊間藥房在名單內，看看牽涉甚麼假藥！

（圖片來源：Envato）

3間藥房公開發售3種假藥！

香港海關向消委會提供3宗於2023年8月審理完結的售賣偽冒藥物案件資料，其中港島的藥房是位於北角的健威大藥房／健威藥房有限公司，售賣應用偽造商標的貨品「同仁堂」，該藥房的2位董事分別被監禁10日及6星期，緩刑12個月，公司則被罰款$2,000及$8,000！

另外新界亦有2間藥房發售偽冒藥物及醫療用品的藥房，分別位於大圍及屯門。大圍的逸安藥房／星威海外有限公司售賣附有虛假商品說明的貨品「太和久咳丸」，店內售貨員被罰款$3,000。而屯門的仁大藥房／仁大藥業有限公司則賣出附有虛假商品說明的貨品「百痛敵2X」，公司被罰款$2,000及$10,000。

3間涉及售賣偽冒藥物店舖

【港島】

1. 健威大藥房／健威藥房有限公司

地址：北角英皇道442-456號美輪大廈地下7號舖

涉案偽冒藥物及醫療用品名稱：應用偽造商標的貨品「同仁堂」

【新界】

1. 逸安藥房／星威海外有限公司

地址：沙田大圍大圍道1-5, 9, 13-27及31-35號金山樓地下7號舖

涉案偽冒藥物及醫療用品名稱：附有虛假商品說明的貨品「太和久咳丸」

2. 仁大藥房／仁大藥業有限公司

地址：屯門啟民徑5號金麗樓地下

涉案偽冒藥物及醫療用品名稱：附有虛假商品說明的貨品「百痛敵2X」

消委會及香港海關呼籲大家如果對藥物的真偽有所懷疑，應立即停止服用，並向供應商或商標持有人作出查詢。若發現有售賣偽冒藥物的情況，可致電海關24小時熱線2545 6182舉報。根據《商品說明條例》，出售或供應附有偽造商標或虛假商品說明的貨品屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款$50萬及監禁5年。







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