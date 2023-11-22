收藏文章

近年，本地電影有趨勢以民生為主軸，甚至是以真人真事改編，去探討社會議題。近期有兩套港產片，雖然主題不同，但兩套電影都各有一段父女情，唯情景及故事發展卻很不一樣。

《白日之下》內飾演父親的胡楓住在殘疾院舍中，一直很期待參加外孫女的婚禮。婚禮當日四處張羅得體的衣服，「盛裝」出席，但飾演女兒的譚玉瑛對他恨之入骨，將他拒諸門外。最後，胡楓的角色在臨終前也沒能得到女兒的原諒。在《4拍4家族》中飾演父親的泰迪羅賓年輕時拋妻棄女，飾演女兒的謝安琪甚至要獨力照顧患病的媽媽，直至媽媽去世後，父女重逢，泰迪羅賓突然回家，說一句「幸好家裏沒有換鎖」，便帶著另一個女兒住進謝安琪的家。雖然謝安琪也憎恨父親當年不辭而別，但兩人透過音樂的連繫慢慢和解。朋友們討論劇情時都覺得《4拍4家族》的謝安琪，對泰迪羅賓的包容完全不合理，並延伸至探討現實生活中的家庭問題。

我們大部份宿生都來至自「問題家庭」，與父母的相處均存在不同程度的難題。有些父母愛錫孩子卻管教不當；有些父母則逃避照顧孩子的責任。這些都會對孩子造成傷害。然而，宿生的性格不盡相同，對創傷的處理也十分迥異。有些宿生對家人一直心存怨懟，拒絕和解；有些卻一直期朌著家人的愛，雖然屢屢被傷害，仍然很堅持地等待。我們在陪伴他們的過程中，要適當地調整他們的心態，及提醒他們要愛惜自己。

我們有位來自單親家庭的宿生，因父親沉溺於不良嗜好，未能為宿生提供適當照顧，令宿生經常捱餓，又生活作息混亂而缺課，最終被轉介到住宿照顧服務。宿生從來沒有指責父親，也一直渴望回家、渴望被愛。而我們觀察到的，是父女二人角色互換，宿生付出百分百努力照顧父親，如活動用膳時將最好的餸菜給予父親，又會提醒約100磅的父親多吃飯、叮囑他回家路上小心，宿生週末回家短宿時更會打理家務。以這宿生為例，「問題家庭」之成因，源於父親已慣性地功能失常（malfunction），當宿生漸漸長大，反而發展出功能過度（over-function）的現象，以彌補父親的不足，甚至因應父親的狀況加強自身應對困難的能力。如沒有出現改變契機和外力協助，這相處模式只會令宿生成長後容易迷失自己，忽略自己需要。

（由作者提供）

在經歷了不同的事件後，我們與宿生、其父親及轉介社工意識到，父親需要學習承擔責任、面對和解決困難，才能照顧和保護宿生。適值我們獲資助，讓宿生有機會在聖誕節期間進行遊學，以增加見識、擴闊生活經驗，該宿生也參加了。當同工致電與父親溝通時，父親除了支持宿生參加外，更一改之前態度，積極提問及適切地為孩子作出準備。只要父親願意踏出改變的一小步，便能成就女兒未來人生的一大步。

我們一直致力促成宿生能夠離院回家團聚，過程中必須幫助他們解開心結，才能達到家庭和解。就算最終未能與家人同住，也可以正面發展自己的人生。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱