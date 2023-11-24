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高血壓，屬最常見慢性疾病之一。據估計，本港15歲以上人口中，約有27%患有高血壓。當高血壓控制不良，可導致更嚴重的疾病，包括心臟衰竭、中風、腎衰竭等症狀。對於大部份成年人來說，控制食鹽攝取量，會直接影響血壓水平。

圖片由作者提供

最新研究數據發現重要線索

減鹽行動，各個政府都重視推行。，無論是否還有高血壓人士，都對鹽與血壓之關係有相當的認識。我們口中經常講減鹽，究竟有多少人減鹽後會有正面效益？減鹽成效亦有多快？

最新研究招攬了213位年齡介乎於50至75歲人士。研究人員首先計算他們平常飲食的鈉含量，然後將他們隨機分配往高鹽組及低鹽組，為期一星期。一星期後，兩組會對調，即是原本先分配往高鹽組的人士，會轉為進行低鹽飲食；而原本分配往低鹽組人士，會進行高鹽飲食，亦為期一星期。

結果顯示

● 短短一星期的低鹽飲食，可將上壓降低7至8 mm Hg。這個效果跟服用血壓藥相似。

● 參加者原本平時飲食每天鈉攝取量為約4,500毫克，高鹽期飲食鈉含量為5,000毫克，而低鹽期則是500毫克。低鹽組別的食物是由研究人員供應的。

● 由於參加者原本飲食已經算是高鹽分，所以當進入研究高鹽期的時候，血壓相若。但一進入低鹽期，血壓一星期後已顯示有改善。

● 研究人員也發現，七成半人士對於鹽分控制有正面影響，比科學人員最初想像的為多。



糖尿病患者低鹽功效更顯著

研究數據群組當中，有21%人士患有糖尿病。結果顯示：

● 整體群組進食低鹽後七天降低上壓7至8 mm Hg

● 糖尿病群組進食低鹽後七天降低17 mm Hg



根據此結果，糖尿病患者利用低鹽飲食去控制血壓，功效更顯著。

鈉攝取量上限

香港是根據世衛組織建議，每天鈉攝取量上限為2,000毫克，即是少於一茶匙食鹽。其他國家的上限也是徘徊於2,300毫克，而高血壓患者上限則為1,500毫克。

*註

此研究設計其實很好的，因為所用的鈉攝取量分差頗大，由5,000毫克降至500毫克，務求錄到血壓水平的改善及分別。可是，每天500毫克對大部份人來說，很難做到。在此研究中，低鹽組別食物是由研究人員供應的，一星期進食此飲食也可能順利進行；但若果是一個月、甚至在長久的研究，就未必能夠跟隨到。再者，即使參與者進食研究人員提供的低鹽食物，但其實在報告中，也容易發現應該有人在此期間「偷食」。因為研究報告亦指出，研究人員檢測低鹽期人士的24小時尿液排鈉水平，結果中位數為1,300毫克，表示有參與者進食非供應食物。

雖然，500毫克難以長期實行，但此研究就證實到，低鹽飲食的確對於大部份人來說，可成功有效地降低血壓水平，且成效可於七日內目睹。所以，高血壓患者謹慎注意高鹽含量問題，特別是加工肉類例如煙肉、午餐肉、及高度加工食品例如即食麵、餅乾等，對有效控制血壓有幫助。





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