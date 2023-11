收藏文章

踏入秋冬季節,天氣逐漸變得寒冷,不少人會穿上保暖內衣為身體禦寒。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測11款女性保暖內衣,比較各款產品的保暖效果、舒適度及吸濕快乾效果,並挑選出保暖效果最好的款式,當中包括Wacoal、UNIQLO、無印良品等知名品牌,而其中獲得A級評價的一款僅售1,500日圓(約78元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測女性保暖內衣

《LDK》指出,雖然保暖內衣又輕又薄,但穿著後能有效幫助身體預寒,是秋冬季節必要的衣物。市面上款式眾多,《LDK》建議大家選購標榜用發熱材料製造並具有吸濕排汗功能的保暖內衣,透過獨特的衣物纖維和構造散發熱力以溫暖身體,並防止出汗後身體會變冷。

《LDK》以3大標準評測各款女性保暖內衣:

保暖效果:由受測者穿著產品,進入室溫僅攝氏10度的房間靜待一段時間;再穿上外套進行一連串活動,再靜待一段時間後脫下外套,用熱成像儀拍照,評估表面溫度和受測者感知溫度的變化。

舒適度:由專業人員檢查布料彈性、手感和外層材質質感,並由受測者穿著產品感受活動時的緊繃感,綜合評估產品舒適度。

吸濕快乾:剪下產品部分布料,再把一定量的水滴在布料上,等待一段時間檢查布料濕潤度,以評估產品吸濕快乾能力。

11款女性保暖內衣

第1名

Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top

保暖效果:4

舒適度:3

吸濕快乾:5

綜合評分:4

等級:A

第1名

Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3/4 Sleeves

保暖效果:4

舒適度:3

吸濕快乾:4

綜合評分:3.75

等級:A

第3名

UNIQLO Heattech U領T恤 (長袖)

保暖效果:3

舒適度:4

吸濕快乾:5

綜合評分:3.75

等級:A

第4名

Belluna Lavienne 吸濕排汗發熱100%棉圓領內衣

保暖效果:4

舒適度:3

吸濕快乾:3

綜合評分:3.5

等級:B

第5名

無印良品 MUJI 棉混保暖U領八分袖T恤

保暖效果:4

舒適度:3

吸濕快乾:2

綜合評分:3.25

等級:B

第6名

Renfro Japan HOKARON Long Sleeve Cotton Blend U-Neck Women's Inner

保暖效果:4

舒適度:3

吸濕快乾:1

綜合評分:3

等級:B

第6名

GU STYLE-HEAT保暖U領T恤

保暖效果:2

舒適度:3

吸濕快乾:5

綜合評分:3

等級:B

第8名

AEON TOPVALU Peacefit 保暖內衣3/4袖

保暖效果:3

舒適度:4

吸濕快乾:1

綜合評分:2.75

等級:C

第9名

Chimay 窄領暖頸塑形保暖內衣

保暖效果:3

舒適度:3

吸濕快乾:1

綜合評分:2.5

等級:C

第9名

tutuanna U領低胸薄款保暖內衣

保暖效果:3

舒適度:3

吸濕快乾:1

綜合評分:2.5

等級:C

第11名

思夢樂 CLOSSHI Fiber Heat 吸濕保暖內衣

保暖效果:2

舒適度:2

吸濕快乾:3

綜合評分:2.25

等級:C

資料來源:LDK

評測結果顯示,「Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top」和「Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3/4 Sleeves」均獲得均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。後者僅售1,500日圓。

「Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top」具有出色保暖效果,評測發現產品能夠密實地包裹熱力,並平均地向上半身各位置散發,讓上半身保持溫暖,而且產品擁有良好的延伸程度,讓消費者在活動時不會感到束縛。

「Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3/4 Sleeves」同樣具有出色保暖效果,評測發現產品能夠平均地散發熱力到上半身各位置,其布料亦能疏通多餘熱力,以保持在合適的溫度。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱