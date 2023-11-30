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本港呼吸道感染疾病個案頻生，除新冠肺炎、流感外，呼吸道合胞病毒、腺病毒等呼吸道病原體亦現蹤本港，導致不少市民紛紛染病。不少網民表示，近期病毒似乎較以往嚴重，直言：「真係近半年病多咗」。有醫生表示，估計現時更多市民習慣不再戴口罩外出，增加傳染機會。

網民：以前真係兩年先感冒一次

有男網民上周六（25日）在網上討論區「連登」發帖分享自己染病的情況，表示：「8月先重感冒，而家又嚟料，以前真係兩年先感冒一次。」他又指出，自己是被父親傳染，「今早到而家打過多過200個乞嚏，喉又痛、又生痱滋」；至前日（27日），他再留言大嘆病情難以斷尾，「由星期五到而家都係咁。」

對此，不少網民均感同身受，認為近期的病毒比以往嚴重，「一個月病兩次」、「睇咗兩次醫生，都仲未好返」、「10月先重感冒，上星期又黎多次，仲未好返晒」、「真係近半年病多咗，之前一年都冇一次」、「戴咗幾年口罩未中過感冒咁滯，一中就好甘」。

另外，亦有市民透過可測試新冠肺炎、甲型流感、乙型流感、呼吸道合胞病毒（RSV）感染及腺病毒（ADV）的5合1快速測試劑，發現自己「中招」，感染腺病毒。對於呼吸道感染疾病個案頻生的現象，家庭醫生林永和醫生曾接受《晴報》訪問指，估計現時更多市民習慣不再戴口罩外出，增加傳染機會。

副流感病毒、腺病毒陽性百分比上升

據衞生防護中心指，季節性流感一般會在冬季（今年年底至明年初）出現高峰。除流感外，其他呼吸道病原體的活躍程度在本港亦出現上升現象。

截至本月18日，副流感病毒的陽性百分比由9月初的約1%上升至約5%；腺病毒的陽性百分比由約2%升至約4%。另一方面，呼吸道合胞病毒陽性百分比從9月初約9%下降至約1%，而其他呼吸道病原體的水平則相對平穩。

中心指，呼吸道病原體的變化屬於季節性變化，副流感病毒和腺病毒主要影響幼童，並有機會在學校出現爆發。中心近日亦錄得零星在學校爆發的呼吸道感染疾病個案，病原體包括副流感病毒及肺炎支原體，中心已發信提醒學校提高警覺並採取合適的預防措施，以應對冬季呼吸道感染疾病爆發的風險。

出現3種情況應即入院

林永和醫生指，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

季節性流感8類高危群組

家庭醫學專科醫生趙志輝亦曾指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

1. 6個月至11歲兒童

2. 50歲或以上人士

3. 醫護人員(包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員)

4. 居於護理院舍(例如安老院舍和殘疾人士院舍)的人士

5. 孕婦

6. 長期病患者

7. 家禽業從業員

8.從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委委會

衞生防護中心提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響；較高風險患上流感及其併發症的人士，包括兒童、社區安老及居於院舍的長者，應盡快接種流感疫苗。同時患上流感與新冠肺炎的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

腺病毒傳播途徑及潛伏期

至於陽性百分比亦有輕微上升的腺病毒，據衞生署資顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。不同血清類型的腺病毒可引致不同病徵，兒童、長者及免疫力受損人士會較容易受到感染，當中的病徵如下︰

線病毒3大病徵

1. 呼吸詭感染

咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒

2. 腸道感染

腹痛及腹瀉

3. 眼睛發炎

例如紅眼症

資料來源：衞生署

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。潛伏期一般為2至14日。

此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

支原體肺炎vs傷風感冒

針對內地肺炎支原體感染嚴重，世界衛生組織（WHO）早前於社交平台發文，提及中國國家衛健委曾指出中國的呼吸道疾病情況有所上升，並歸咎因為取消了新冠防疫限制，以及已知病原體的傳播，包括流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、新冠病毒等。

感染及傳染病專科醫生林緯遜早前接受訪問時指出，肺炎支原體感染後病徵與流感相似，但部分情況亦會出現氣促及皮疹等，提醒港人北上後如出現傷風感冒症狀且持續2、3天未退，應即求醫。





肺炎支原體VS傷風感冒6大Q&A





1. 與傷風感冒、流感有何分別？



一般傷風、感冒、流感、新冠肺炎或腸病毒是由病毒引起，只會影響上呼吸道。



肺炎支原體的病原體是細菌，細菌會在細胞生存，可造成肺炎和影響上、下呼吸道，甚至影響其他器官例如心臟。



2. 與流感病徵一樣嗎？



流感常見病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。



肺炎支原體除上述病徵外，也有機會出現氣促、皮疹和耳朵感染等，並有5%至10%患者會患上非典型肺炎。



3. 與流感潛伏期有何分別？



流感潛伏期一般約為1至4天。



肺炎未原體潛伏期較長，介乎1至4周，通常為3周。



4. 兩者在診斷和治療上有何分別？



林緯遜指肺炎支原體相對上較難診斷，需用專用較昂貴的核酸檢測劑測試，而一般常用的抗生素，例如巨環內酯（macrolides)均對肺炎支原體無效，往往會令診斷延誤和較難對症下藥。





5. 如何判斷自己是否感染肺炎支原體？



如北上旅遊，如回港後出現傷風感冒症狀，且持續2至3天仍未消退，同時皮膚或其他器官又出現異樣，便有可能感染肺炎支原體，而非一般感冒，應盡快求醫。



6. 北上旅遊如何預防肺炎支原體？



預防感染肺炎支原體，與預防一般傳染病如新冠肺炎一樣，應時刻保持個人衞生，在人多地方佩戴口罩、經常保持雙手清潔，包括在觸摸口、鼻或眼前、進食前、如廁後、觸摸公共設施後洗手。



資料來源：感染及傳染病專科醫生林緯遜、衞生署







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