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上一期與大家談及過我們既可以從舌頭看健康，亦可通過每天咬舌、運舌，到保健效果。今期繼續跟大家談談如何鍛練舌頭。

鍛練舌頭保健康

除了舌操，日常生活，還可以對舌頭加以鍛練，加强保健作用。舌功能的鍛練可通過咀嚼、唱歌及有意識的運動來進行。

舌操保健

舌頭是大腦的先行器官，舌神經連接著大腦，當人體出現衰老時，一個顯著的症狀就是舌頭僵硬。經常運動舌頭可以間接對大腦進行刺激，防止大腦萎縮，達到強身健體的目的，持之以恆，老而不衰。

舌操是口語表達訓練裏的一個重要環節，活舌操是能鍛練舌肌靈活的口腔操，堅持日久定會巧舌如簧，口齒清晰流暢。

1、坐下後凝神息慮，舌尖輕輕抵住上齶，來回擺動30次左右，待唾液增多時鼓漱十餘下，然後分3次咽下。

2、用舌尖舔內側齒齦，由上而下，緊貼上下牙齦轉圈，正反各30圈。

3、用舌尖舔上唇頰側和下唇頰側30圈，或用舌尖舔內側齒齦，左右擺動30次，唾液增多時分3次咽下。

以上方法既可獨立也可交叉進行，次數多少根據自身情況增減。

舌操隨時隨地可以做，早晚各一次5至10分鐘，有降血壓、防中風、排毒、安眠、健脾的效果，還可以有效的預防老年癡呆、治療心臟病，促進患者康復的功效。經常活動或刺激舌頭，不僅能增強對食物的消化吸收，對五臟都十分有益處，而健康人群也可達到保健預防的作用。

細嚼慢嚥

吃飯時要細嚼慢嚥，讓舌在攪拌食物中更好運動。醫學專家研究發現，舌在攪拌食物中，能增強大腦記憶力。細嚼慢嚥和舌的攪拌運動，有利於食物的消化吸收，防止胃腸疾病。

（圖片來源：Envato）

唱歌健身

經常歌唱有利於舌的活動。舌有調節聲音的功能，唱歌可增加舌的運動，從而防治疾病。研究指出，唱歌對身體健康有益，唱歌練習的主要肌肉群在上半身，是提高心血管效率的有氧運動，唱歌能使更多氧氣輸入身體，可以提高神經靈敏度，呼吸的改善可以減少感冒的發生。

常練舌操與舌功能祛病強身、長壽延年，使人體的臟腑、經絡、氣血、津液運行暢順，都有益處。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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