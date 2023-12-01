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不少人跑馬拉松都有完成的目標時間，如果遇到以下情況，大家會否犧牲個人成績而選擇救人？台灣「2023高雄富邦馬拉松」日前舉行期間，一名男跑手突然在賽道上倒下瀕臨猝死。所幸現場有兩位跑手分別為麻醉科及心臟科醫生，兩人得知後立即上前接力做心肺復甦（CPR），最終成功在鬼門關救回該名男子。此事引來大眾一片掌聲，兩人更被網民封為「穿著跑鞋的天使」。

綜合台媒報道，事發於周日（26日），一名年約40歲的男跑手跑到一半時突然倒地瀕死。麻醉科醫生莊文銘跑到12公里處時，剛好跑至男子身旁，見狀後立即以CPR急救；另一名心臟科醫生陳璟毓當時則跑至第28公里處，發現莊醫生正在做CPR，因而立即加入救援，最終成功把男子救回一命。

莊文銘醫生事後在Facebook發文憶述當日經過，指當發現該名男子在他旁邊突然倒地瀕死後，便當機立斷救人，「我摸頸動脈3秒就開始壓了，現場志工（義工）立刻聯絡EMT（緊急醫療技術員），在無線電中，我直接告知我是麻醉醫師，對方說：好那你先繼續壓。」

他隨即詢問附近其他跑手是否懂得壓胸，「大家搖搖頭，有人按了按患者的人中。大部分跑者還是圍在旁邊站著看。我心想這就是心臟病患者死亡前，最後的風景嗎？」所幸，突然有好心的跑手表達自己也是醫生，於是跟他一起輪流壓胸；不到3分鐘後，其他救援人員也趕到現場，協助電擊等一連串搶救，「患者甦醒。我說你剛剛瀕死，他嚇了一跳。恭喜重生。」

莊醫生續指，自己身為麻醉科醫生，救人後便默默離開現場，繼續慢跑，「就像日常工作一樣」，同時又坦言：

「身為麻醉醫師，路上救個人也是正常。」

而當日參加全馬的陳璟毓醫生，事後亦在Facebook發文憶述經過。他指今次是自己首次在台灣參加萬人以上的賽事，「我這次的目標是破3:30，所以一開始先配4:50分速；過程中都蠻順利的，雖然第22公里時內急上了一次廁所，不過後半段只要能維持在5分速還是能達標。」不過當跑至第28公里時，卻遇到有跑手瀕臨猝死，於是立即上前救人，「現場已經有一位麻醉科醫師跑者在替他CPR了，我馬上停下來幫忙。還好，5分鐘內AED抵達，電一次就救回來了。」

他表示，自己等到患者準備上救護車時才離開，「可是有點心急，想把延誤的時間追回來」，結果跑多1公里後就開始減速，再2公里後雙腳突然變得沉重，只能維持在6分速，「最後2公里勉強再衝刺一下，最後以3’48”完賽。」

雖然成績不佳，但他無悔停下救人的決定，

「雖然成績不理想，不過紀錄隨時可破，垂危的生命如果沒有及時救援就沒機會了，也謝謝那位麻醉科醫師的當機立斷，祝那位跑者早日康復。」

對此，高雄市長陳其邁公開感謝兩位救人醫生，表示今次馬拉松安排了130名醫護，當日2分鐘內就有工作人員抵達現場協助，「但最關鍵的2分鐘是最重要的，2名醫師也非常謙虛。」