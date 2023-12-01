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明愛醫院一名79歲眼科男病人，周二（28日）疑出現急性腸阻塞情況，由眼科病房轉往深切治療部期間，血氧飽和度下降。不過，病人在運送期間，醫護人員一度未有為病人開啓氧氣樽氣閥，病人最終因病情急劇惡化後離世。

曾多次因腸阻塞入院

據明愛醫院公布指，病人過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療。他原定周二接受眼科預約手術，不過當日早上情況轉差，出現血氧飽和度下降情況。

醫護人員立即為病人安排氧氣治療，眼科、外科及深切治療部醫生隨即為病人進行評估及安排所需檢查，懷疑病人有腸阻塞情況。鑑於病人情況持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

病人5分鐘無氧氣供應

病人當日早上約11時10分在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部，病人期間血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。病人於5分鐘後抵達深切治療部，醫護人員這時發現病人使用的氧氣樽氣閥在運送期間未有開啓。病人直至運抵深切治療部後，才獲安排合適的氧氣供應。醫護人員隨即為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於當日中午12時50分離世。

院方表示非常關注事件，已向醫管局總辦事處通報，將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程。有關個案已呈報死因裁判官跟進，院方向病人家屬致歉及致以深切慰問。







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