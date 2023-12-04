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台灣一名女子曾先後接受過兩次子宮肌瘤切除手術，但肌瘤仍不停長出。經中醫師問診後，發現原來是她經常進食一類食物，導致肌瘤不斷生長，醫生直指：「吃錯了肯定會養大肌瘤。」

愛吃燉補類食物

台灣中醫師周宗翰近日分享上述個案指，一名34歲女子曾在4年間做過2次子宮肌瘤切除手術，可是仍然不斷長出肌瘤，結果醫生建議她接受第3次手術。她坦言，早期兩次手術已造成腸壁沾黏，導致排便不順暢，於是改向中醫求助。

經周宗翰醫師問診後，得悉女子在飲食上並無太多節制，尤其喜歡吃燉補類食物。他強調，「子宮肌瘤」與飲食息息相關，「吃錯了肯定會養大肌瘤」。

子宮肌瘤患者飲食宜忌

周醫師指，子宮肌瘤對「雌激素」非常敏感，「雌激素」也會刺激子宮肌瘤生長；何首烏、桂圓、人參和阿膠等藥材的燉煮食物，其實只適合體質屬「氣虛體寒型」人士，對於其他體質人士都不太適合。

此外，經常進食高熱量、高油脂的食物也會特別容易誘發子宮肌瘤。周宗翰指出這類食物會促進部分激素生長和釋放，尤其是補品中較常見的元蹄和五花肉，要適量食用；菜式「麻油炒雞佛」（即雞子）中的雞睾丸不但有荷爾蒙，膽固醇和油脂含量很高。

子宮肌瘤患者飲食三大原則

周醫師提醒，子宮肌瘤患者應避免食用過多與動物生殖系統相關的食物，以及含有大量雌激素的食物，例如蟹黃、蟹膏和蝦膏等，反而應該以高纖、低脂、低糖三大原則為主，可多吃椰菜、青椒、堅果類（杏仁、核桃）、全穀類的糙米、小麥、燕麥等；此外，牛奶、蝦皮、海帶對於子宮的發育和調養都有幫助，也能促進子宮細胞的生長，對卵巢的健康甚有益處。

5大常見症狀

保誠保險有限公司健康評估中心狄子玲醫生曾接受訪問，指出子宮肌瘤是婦產科中最常見的良性腫瘤，在生育年齡的婦女中，其發生率約為百分之二十；而年紀越大的婦女，患病比例越高。

一般而言，患者出現的不適及症狀會因應肌瘤大小、數目、位置而有所不同，大部分患者都不會有任何症狀，或是症狀並不明顯，而在臨床上最常見的症狀包括：

5天子宮肌瘤常見症狀

● 月經量增加

● 有血塊

● 月經日數增長

● 貧血

● 骨盆腔慢性疼痛，例如經痛和性交時感到痛楚

資料來源：保誠保險有限公司健康評估中心狄子玲醫生





另外，預防患上子宮肌瘤及治療後防止肌瘤復發，亦與日常生活息息相關。狄醫生建議應保持愉快開朗的心情、避免吸煙，適時抒發壓力、做適度運動等，而避免肥胖亦是很重要的一環：

「因為嚴重過重是子宮肌瘤長大的隱形幫兇，被脂肪包圍的子宮體是子宮肌瘤生長的『最佳環境』，因為脂肪可以儲存女性荷爾蒙，會產生過量的雌激素，從而刺激肌瘤生長。」

7種含雌激素食物

1. 燕窩

2. 雪蛤膏

3. 蜂皇漿

4. 羊胎素

5. 雞皮

6. 脂肪

7. 乳鴿

資料來源：註冊中醫師何慧欣







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