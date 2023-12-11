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經常聽到專家指要攝取足夠食物纖維，但到底多少才叫足夠？有本港營養顧問中心解釋，成年人每天應攝取不少於25克膳食纖維，而家常便飯常見的木耳、薯仔等食物都含有豐富膳食纖維。故此，營養師分享32款食物纖維量，供大家參考。

32款食物纖維量

本港營養顧問中心「Greenutss」的營養師近日在Instagram專頁上指出，青少年及成年人每天應攝取不少於25克膳食纖維，兒童則應以「年齡+5」為每天攝取量，譬如一位7歲兒童每日應攝取12克的膳食纖維。

營養師同時分享32款食物纖維量：

1.番薯葉 3.3g

2.萵蒿 3g

3.紅蘿蔔 2.8g

4.西蘭花 2.7g

5.芥蘭 2.3g

6.蘆筍 2.1g

7.豆苗 2g

8.椰菜 1.6g

9.爆谷 14.4g

10.紅米 4g

11.番薯 3g

12.薯仔 2.2g

13.木耳 7.4g

14.蘋果 2.4g

15.南瓜 0.5g

16.西瓜 0.4g

17.荔枝 1.3g

18.橙 2.4g

19.奇異果 3g

20.菠蘿 1.4g

21.奇亞籽 29.7g

22.黑豆 18.2g

23.牛油果 7g

24.枝豆 5g

25.燕麥 8g

26.開心果 10g

27.雞脾菇 3.1g

28.黑棗 10.8g

29.全麥麵包 7g

30.蓮藕 4.9g

31.香蕉 2.6g

32.小扁豆 8g



資料來源：greenutss@instagram

值得留意的是，市民常吃的西生菜、青瓜和唐生菜，3種蔬菜的膳食纖維含量甚至低至測量不到，故此建議大家多參考以上32款食物作補充。

內容獲「greenutss」授權刊登。











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