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隨著新冠肺炎大流行，港人對呼吸道症狀倍感關注。除了常見的新冠、流感外，呼吸道合胞病毒（RSV）也會引起相似症狀，而且死亡率更較流感高。有醫生指出，現時沒有任何特效藥可治療RSV，故及早預防十分重要。近年，醫學界已研發RSV疫苗，而本港亦成為亞洲首個地區引入，60歲以上人士現可透過接種RSV疫苗預防感染。

港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅醫生指，不少人誤以為RSV只是一般流感病毒。然而，數據顯示，RSV無論在死亡率、導致併發症的機會、患者需要使用氧氣治療或呼吸機的機會也較流感高，對健康造成威脅。

他續指，RSV感染的常見病徵包括流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力等，病徵與傷風及感冒相似。大部分感染RSV的健康人士也可在約一至兩星期內痊癒，但高危人士如60歲以上長者、患有長期病患人士和免疫系統不全人士，一旦感染RSV，便有機會出現嚴重併發症，需入院接受治療。

RSV沒有任何特效藥可醫

至於RSV流行高峰期，溫醫生指，RSV感染全年皆會發生，流行季節與流感相似，每年有兩次高峰期，但與流感不同的是，RSV流行季節較流感遲開始，但其持續時間較長。惟RSV有別於其他病毒如流感和新冠病毒，現時並沒有任何特效藥可醫。若不幸感染RSV，患者只能靠支援性療法紓緩病況。

溫醫生指，本港現時已有用於預防60歲以上人士，因感染RSV而引發的下呼吸道疾病。他表示，一般來說，預防RSV疫苗對於60歲以上人士及至少患有一種長期病的長者，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病的保護效力大約八成至九成五。

此外，即使過去曾感染RSV，接種RSV佐劑疫苗也可以幫助預防未來因RSV感染而引發的呼吸道疾病，但患有急性疾病的人士，需待康復後才接種疫苗。溫醫生建議，若不清楚是否適合接種，可在接種疫苗前先向醫護人員查詢。







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