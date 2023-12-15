收藏文章

芝麻帶有獨特香氣，在菜式上澆一圈芝麻油、在麵包上塗抹芝麻醬，又或在飲品加入芝麻粉，不只增添口感和味道，營養含量亦大增，難怪芝麻產品是家中常備食材！消委會近日測試市面上35款芝麻產品，包括芝麻油、芝麻粉和芝麻醬，發現「冠益華記」、「同珍」及「淘大」的芝麻油樣本，以及「点点綠」芝麻粉的塑化劑含量超標！研究指長期食用或影響生殖器官發育，損害肝臟、腎臟健康；另外「淘大」芝麻油同時被檢出基因致癌物環氧丙醇，含量更超出歐盟標準上限！想吃得安心，該怎樣選擇？

消委會從市面上搜羅35款芝麻產品，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬，測試產品的塑化劑、除害劑、營養素等，還根據不同產品類別的特質，檢視致癌物、霉菌毒素等含量。

（消委會圖片）

消委會麻油 | 4款芝麻產品塑化劑含量超標！「冠益華記」分別超79倍和46倍！

測試結果發現，有6款樣本檢出塑化劑DBP、20款樣本檢出DEHP，其中「冠益華記芝麻油（混合）」、「同珍小磨麻油」、「淘大極品醇香黑芝麻油」和「点点綠100%純黑芝麻粉」的塑化劑檢出量超出食安中心的行動水平，當中「冠益華記芝麻油（混合）」的DBP含量達每公斤24毫克，超出標準0.3毫克79倍，而DEHP達每公斤71毫克，超出標準1.5毫克逾46倍！成人若每日進食這款芝麻油1湯匙（約15.7克），就會超出歐洲食物安全局的訂定的組合每日可耐受攝入量；而19公斤重的5歲女孩，每日攝取1茶匙（約5克），就會超出每日可耐受攝入量。消委會引述研究指，塑化劑是內分泌干擾物質，長期攝取或影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等健康，若接觸到溫度較高、長時間接觸、脂肪量較高和帶酸性的食物，塑化劑遷移量會較多。

另有3款樣本檢出塑化劑DBP、18款樣本檢出DEHP和6款樣本含DINP，均沒有超出食安中心行動水平。

冠益華記芝麻油（混合）塑化劑含量DBP及DEHP分別超標79倍和46倍。

（網上圖片）

同珍小磨麻油

（網上圖片）

点点綠100%純黑芝麻粉

（網上圖片）

下一頁：消委會麻油 | 「淘大」芝麻油致癌物超標！2初榨油或違《商品說明條例》







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱